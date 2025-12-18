الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعاون مصري أردني في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين

البترول،فيتو
البترول،فيتو
18 حجم الخط

 استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم بمقر الوزارة، الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال زيارته الرسمية لمصر لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والبترول والثروة المعدنية.

تطور التعاون المصري الأردني في صناعة الطاقة 

وأشاد المهندس كريم بدوي بالتعاون المصري الأردني الذي يشهد تطورًا مستمرًا ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر بشكل واضح في نجاح منظومة ربط خطوط الغاز الطبيعي بين البلدين، بالإضافة إلى استخدام سفينة التغييز "Energos Force" في ميناء العقبة، والتي ساهمت في تأمين إمدادات الغاز للقطاعات المختلفة في البلدين.

جهود شركات البترول المصرية في تنفيذ مشروعات  الغاز الطبيعي بالأردن 

وأكد الوزير أن الشركات المصرية تعمل بفاعلية في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في المملكة الأردنية وفي مقدمتها شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن مصر تطلع إلى فتح آفاق التعاون في مجال التعدين بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتطوير الموارد الطبيعية.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تشكيل فرق عمل من الوزارتين المصرية والأردنية لبحث تعزيز التعاون في مجالات البترول الخام والثروة المعدنية، وتطوير المشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، وخدمة مصالح البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز، والمهندس محمد مرزوق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، بجانب السادة أعضاء الوفد المرافق للوزير الأردني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية البترول والغاز الطبيعى البترول الخام الدكتور صالح الخرابشة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الموارد الطبيعية المملكة الاردنية الهاشمية مشروعات الغاز

الأكثر قراءة

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

محمد منير يشعل ستاد لوسيل بمباراة المغرب والأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

انتخابات النواب 2025، ضبط 8 أشخاص بـ3 محافظات بتهمة توزيع رشاوى مالية على الناخبين

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يشترط أن يرى المستخير رؤيا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل وجود الآيات القرآنية بغرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كيف يتعامل المسلم مع شهر رجب؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads