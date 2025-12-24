وزير البترول يشهد توقيع تعديل اتفاقية البحث واستغلال الذهب بمنطقة أبو مروات

18 حجم الخط

​شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة تعديل بعض بنود اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، وذلك بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون مايننج إنك الكندية.

​يأتي التوقيع تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعديل التشريعي للاتفاقية، وتشجيعًا وتحفيزًا لضخ المزيد من الاستثمار في المنطقة التي شهدت تحقيق كشف تجاري للذهب جارٍ العمل على استغلاله، وبما يواكب التطورات العالمية ويعزز الاستثمار طويل الأجل في تعدين الذهب.

​وقع الاتفاق الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وشريف بركات، مدير عام شركة آتون ماييننج آنك.

​وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الاتفاق هو بناء نموذج مالي مستدام يتيح للشركات زيادة الاستثمارات وتعظيم فرص النجاح وتحقيق اكتشافات مهمة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للمستثمرين والدولة وصناعة التعدين ككل.

وأضاف أن قطاع التعدين في مصر يسير في الاتجاه الصحيح مع استمرار تطوير المسار التنظيمي للصناعة، مؤكدًا حرص الوزارة على توحيد الجهود مع كافة مؤسسات الدولة، لتيسير عمل المستثمرين في قطاع التعدين.

​ودعا الوزير الشركات العاملة للمشاركة الفعالة في تطوير المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات بسهولة وفي أقصر وقت، مع وجود فريق متكامل جاهز للتعامل الفوري مع أي تحديات.

اكتشاف واعدة من الذهب في ابومروات

​يشار إلى أن آتون حققت اكتشافًا واعدًا للذهب في منطقة "أبو مروات" في ضوء أعمال البحث والاستكشاف التي نفذتها، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة الاستغلال التجاري، وبموجب ذلك، جرى منح الشركة عقد استغلال بمساحة تتجاوز 57 كم² في منطقتي "حمامة غرب" و"رودروين" الواقعتين في منطقة أبو مروات، بالإضافة إلى اعتماد مساحة 255.04 كم² كمناطق احتفاظ في منطقتي "أبو مروات" و"جنوب سفاجا" استكمالًا للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقية.

​وتتولى "شركة مناجم ذهب أبو مروات" التي تم تأسيسها بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة "آتون" تنفيذ أنشطة الاستغلال وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

