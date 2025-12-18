وزير البترول يستقبل هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

18 حجم الخط

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بـالعاصمة الجديدة، هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، وعضوية النائب جلال القادري والنائب محمد زكي وكيلي اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

تطلع وزارة البترول لمواصلة العمل التكاملي مع المجالس النبابية

ورحب الوزير بهيئة مكتب اللجنة مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا تطلع الوزارة لمواصلة العمل التكاملي مع المجالس النيابية ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بما يدعم جهود الدولة المصرية ويعود بالنفع على المواطن، في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة التي يأتي في مقدمة أهدافها تلبية احتياجات المواطنين وتأمين إمدادات الطاقة.

جذب الاستثمارات بمجال البحث والاستكشاف

ومن جانبه، ثَمّنَ النائب المهندس أسامة كمال هذا اللقاء، مشيدًا بجهود الوزير وفرق العمل في قطاع البترول والثروة المعدنية، وما تحقق من خطوات إيجابية في جذب الاستثمارات بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، في ظل مناخ استثماري متميز.

واستعرض رئيس اللجنة أبرز الملفات والمبادرات التي تعتزم اللجنة العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تشجيع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتحويل السيارات الحكومية كمبادرة أولية، وكذلك المعدات والسيارات الثقيلة للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار بما يحقق وفورات للدولة والمواطن.

كما لفت الي دراسة التوسع في استخدام حلول الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة إستخدام الطاقة وترشيدها، مؤكدًا على أهمية وضع حوافز مشجعة للمواطنين، ودراسة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مؤكدًا ان هذه الجهود ضرورية لتخفيف الأعباء المالية لبنود الطاقة والمنتجات البترولية على الموازنة العامة، وتقديم خدمة حضارية موفرة اقتصاديًا للمواطن.

وأشار رئيس اللجنة إلى الحرص علي التعاون كفريق عمل مشترك مع وزارة البترول والثروة المعدنية بعد إجراء الدراسات اللازمة من جانب اللجنة، ووضع المقترحات والمبادرات في صورتها النهائية.

وأكد كذلك أهتمام اللجنة بتهيئة بيئة الاستثمار في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، وتذليل التحديات ومعوقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن ثبات التشريعات الخاصة بالاستثمار يمثل عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات.

وفي ختام اللقاء، رحب المهندس كريم بدوي بالتعاون مع اللجنة في هذه الملفات التي تتسق مع المحاور الاستراتيجية للوزارة، مؤكدًا دعم الوزارة للعمل التكاملى خلال الفترة المقبلة بما يحقق اهداف الدولة ويفيد المواطن.

