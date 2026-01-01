إنجازات نوعية، جامعة القاهرة تنشر انفرادات قصر العيني خلال 2025

18 حجم الخط

واصلت مستشفيات وكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الصروح الطبية والتعليمية في المنطقة.

وأعلنت مستشفيات قصر العيني عن حزمة من الإنجازات النوعية والانفرادات الطبية التي حظت بها خلال عام 2025، وتُنفذ لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

أول مستشفى يمتلك جهاز للتشخيص الجزيئي للأورام

وأعلنت مستشفيات قصر العيني خلال 2025، أنها أول مستشفى في مصر يمتلك جهاز Dylla للتشخيص الجزيئي السريع، ما أتاح تشخيص الأورام خلال 3 ساعات فقط، في نقلة نوعية تسهم في سرعة اتخاذ القرار العلاجي ورفع نسب الشفاء.

أول مستشفى حكومي يستخدم عقار Tenecteplase لإذابة الجلطات

كما سجلت مستشفيات جامعة القاهرة، سبقًا جديدًا، بكونها أول مستشفى حكومي يستخدم عقار Tenecteplase، الجيل الأحدث من مذيبات الجلطات، لعلاج الحالات الحرجة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

إنشاء مركز عالمي لوحدة ECMO

وفي مجال الرعاية الحرجة، تم إنشاء مركز عالمي لوحدة ECMO، إلى جانب إطلاق أول دبلومة مهنية معتمدة في الشرق الأوسط لتدريب الأطباء على تقنيات الدعم القلبي الرئوي المتقدم، بما يعزز كفاءة الكوادر الطبية محليًّا وإقليميًّا.

إطلاق أول وحدة متخصصة لعلاج التليفات الرئوية

وعلى صعيد أمراض الصدر، تصدرت قصر العيني مشهد الريادة بإطلاق أول وحدة متخصصة لعلاج التليفات الرئوية على مستوى الجمهورية، وتنظيم أول مؤتمر علمي متخصص لمناقشة أحدث أساليب التشخيص والعلاج.

استخدام صمامات Edwards Sapien للأطفال

وفي إنجاز جديد بطب الأطفال، قاد مستشفى أبو الريش الياباني الإطلاق الرسمي لاستخدام صمامات Edwards Sapien للأطفال داخل مصر، بما يمثل طفرة في علاج العيوب الخلقية بالقلب وتقليل التدخلات الجراحية.

إطلاق عيادات أسر العاملين بجامعة القاهرة

كما شهد عام 2025 إطلاق عيادات أسر العاملين بجامعة القاهرة بالعيادات الخارجية، لتقديم خدمات طبية متميزة لأسر العاملين، في إطار دعم المنظومة الصحية وتحسين بيئة العمل.

واختتمت قصر العيني حصادها بنجاح متقدم في قسطرة الصمام الرئوي للأطفال، ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض القلب، بما يعكس التطور المستمر في خدمات قلب الأطفال وتدخلاته الدقيقة.

