استحداث عيادات خاصة لأسر العاملين بجامعة القاهرة في مستشفيات قصر العيني

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، اجتماعه الدوري لشهر يوليو 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

إنجازات مستشفيات جامعة القاهرة خلال نوفمبر 2025

استهل الدكتور حسام حسني اجتماع المجلس باستعراض ما تم من إنجازات خلال الشهر الماضي، ومن أهمها:

توقيع بروتوكول تعاون بين كلية طب قصر العيني وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والذي يهدف إلى دعم التعاون العلمي والعملي بين الجانبين في مجالات التدريب الطبي وتبادل الخبرات وتنمية مهارات الأطباء في التخصصات الدقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتوحيد معايير التدريب وفق أحدث النظم العالمية.

اليوم التعريفي للأطباء المقيمين الجدد، الذي نظمته مستشفيات جامعة القاهرة لتعريف الأطباء المقيمين بسياسات المستشفى، وإجراءات التدريب، وبرامج التأهيل الأكاديمي والعملي، بما يضمن اندماجهم بسرعة ضمن بيئة العمل الطبية.

وافق المجلس على استحداث عيادات مخصصة لأسر العاملين بـ جامعة القاهرة داخل العيادات الخارجية لمستشفيات قصر العيني، في إطار المسئولية التي تتحملها المستشفيات والكلية تجاه العاملين.

وأوضح الدكتور حسام صلاح، عميد طب قصر العيني، أن هذه العيادات جاءت إثر توجهات جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق وتهدف إلى تقديم خدمات طبية متخصصة وسريعة للعاملين وأسرهم، بما يعكس الالتزام الكامل للمستشفى والكلية برعاية كوادرها، ويضمن حصولهم على أعلى مستويات الرعاية الصحية داخل بيئة صحيه متكاملة.

نسب إشغال مستشفيات قصر العيني

استعرض المجلس نسب إشغال مستشفيات قصر العيني، حيث أكد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، على أهمية متابعة نسب الإشغال بشكل دوري لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة واستمرارية، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر على انتظام العمل داخل المستشفيات.

وأشار حسني إلى أن الإدارة تعمل على وضع خطط مرنة لتوزيع المرضى واستغلال الموارد المتاحة بأقصى قدر ممكن، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع الحرص على تحديث نظم متابعة الإشغال بشكل دوري لتفادي أي ضغط على الوحدات الطبية.

واستعرض المجلس توافر المخزون الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن هناك مخزونًا كافيًا يغطي احتياجات المستشفيات لمدة ستة أشهر، بما يضمن استمرارية العمل الطبي دون أي معوقات ويعزز القدرة على تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة.

ووافق المجلس على التبرعات المقدمة للمستشفيات خلال شهر نوفمبر الجاري.

