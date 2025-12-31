من البنى التحتية إلى التحول الرقمي، حصاد أعمال تطوير وافتتاحات مستشفيات قصر العيني 2025

18 حجم الخط

واصلت جامعة القاهرة تنفيذ خطة شاملة لتطوير مستشفيات قصر العيني خلال الفترة من 200 إلى 2025، شملت تحديث البنية التحتية، وتطوير الوحدات الطبية، ودعم التحول الرقمي.

بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الطبية المتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية، وجاءت عمليات التطوير والافتتاحات الجديدة خلال 2025 كالتالي:

أولًا: تطوير مستشفيات قصر العيني القديم

تطوير وحدة شريف مختار بتكلفة 25 مليون جنيه.

تطوير محطة الغازات الطبية بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

رفع كفاءة طوارئ وعمليات جراحة التجميل (قسم 8) بتكلفة 125 مليون جنيه.

تجديد وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد.

التحول الرقمي والبنية التحتية:

إنشاء محطة توليد الكهرباء (54) بتكلفة 38 مليون جنيه.

إنشاء محطة توليد الكهرباء (54) بتكلفة 38 مليون جنيه. إنشاء أقسام أكاديمية للتخصصات الدقيقة.

افتتاح مشروع الميكنة الكاملة للمعمل الرئيسي المطور بتكلفة 270 مليون جنيه.

تفعيل نظام رقمي متكامل بالعيادات الخارجية.

ثانيًا: خطة تطوير مستشفى القصر العيني الفرنساوي

تدعيم المستشفى بأجهزة أشعة مقطعية (16 و64 مقطعًا).

تطوير وحدة الغسيل الكلوي.

تجديد مناظير الجهاز الهضمي للطوارئ.

تطوير العمليات والوحدات.

تطوير وحدات المناظير والإقامة بالدور السادس.

تطوير غرف العمليات، والإقامة، والعناية المركزة بالإفاقة.

تطوير جناح 8 بالدور الثامن.

تطوير البنية التحتية (بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه) من خلال الآتي:

إنشاء غرفة عمليات الأمن ومركز مراقبة الكاميرات. تطوير قاعات الندوات والأنشطة العلمية والمؤتمرات الكبرى.

الإقامة والرعايات الطبية:

تطوير إقامة تضم 15 غرفة. افتتاح وحدات للسياحة العلاجية. رفع كفاءة الإفاقة (8 أسرة). تجديد رعاية الكبد (8 أسرة). إنشاء رعاية متوسطة (6 أسرة). تطوير الرعايات الصدرية والعصبية. تجديد وحدات الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي. إنشاء جناح إقامة مميزة لأعضاء هيئة التدريس.

ثالثًا: أعمال التطوير مستشفى أبو الريش المنيرة

زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 333 سريرًا.

إنشاء رعاية مركزة تضم 20 سريرًا.

إنشاء 50 حضانة للمبتسرين.

تطوير وتجديد وحدة الغسيل البريتوني المزمن.

تجديد القاعات الدراسية.

إعادة افتتاح وحدة أمراض الدم بعد توقف 4 سنوات (24 سريرًا و4 كبسولات معقمة لزراعة النخاع).

إنشاء وحدة كهرباء جديدة بتكلفة 64 مليون جنيه.

رابعا: أعمال تطوير مستشفى أبو الريش الياباني

تنفيذ مشروعات تطوير وتجديد بتكلفة 27 مليون جنيه، شملت:

تجديد الاستقبال بتكلفة 12 مليون جنيه. تجديد وحدة الباطنة (36 سريرًا). افتتاح رعاية مركزة بالدور الثاني تضم 17 سريرًا، بتكلفة 27 مليون جنيه، منها 20 مليون جنيه للتجهيزات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.