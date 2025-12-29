مدير مستشفيات جامعة القاهرة: نتعامل مع أعقد حالات التلفيات الرئوية في مصر

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام حسني مسعود، المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة القاهرة، أن قصر العيني أصبح مركزًا مرجعيًا في تشخيص وعلاج التليفات الرئوية.

جاء ذلك خلال المنتدى العلمي الأول للتليفات الرئوية «EGY-ILD SUMMIT»، الذي نظمه قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

بناء فريق علمي بقصر العيني للتعامل مع حالات التلفيات الرئوية المعقدة

وأوضح حسني أن ذلك بفضل العمل المتراكم داخل الوحدة المتخصصة في التليفيات الرئوية بالكلية، مؤكدًا أن الدكتور يسري عقل، أستاذ الأمراض الصدرية بالكلية، نجح في بناء فريق علمي وإكلينيكي متكامل قادر على التعامل مع أعقد الحالات في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن ما تقدمه وحدة التلفيات الرئوية بقصر العيني، من بروتوكولات علاج حديثة وحالات نادرة يؤكد أن قيادة المواجهة مع التليف الرئوي في مصر تنطلق من قصر العيني.

انطلاق أول منصة علمية متخصصة في ملف التلفيات الرئوية

وأعلن المنتدى انطلاق أول منصة علمية متخصصة تناقش ملف التليفات الرئوية بصورة علمية عميقة، لم تشهدها مصر من قبل.

وأكد المنتدى، أن قصر العيني لا يكتفي بعلاج المرض، بل يقود معركة علمية حقيقية للقضاء على التليفات الرئوية في مصر والشرق الأوسط، من خلال وحدة فريدة، وخبرة متراكمة، وجرأة علمية قادرة على التعامل مع ما لم يُشخَّص من قبل، ليظل هذا الصرح العريق في صدارة المشهد الطبي، ونقطة الأمل الأولى لمرضى التليف الرئوي، اليوم وغدًا.

