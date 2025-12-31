نجاح جراحة دقيقة لسيدة سبعينية بمستشفى قنا العام لاستخراج دعامة مرارية مهاجرة

18 حجم الخط

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قنا العام في إجراء عملية جراحية بالغة التعقيد لسيدة تبلغ من العمر سبعين عامًا، كانت تعاني من انسداد حاد بالقنوات المرارية ووجود دعامة مرارية مهاجرة، وذلك في ظل إصابتها بعدة أمراض مزمنة، ما جعل التدخل الجراحي يمثل تحديًا طبيًا كبيرًا.

وأوضح الدكتور محمد الديب أن العملية تُعد من التدخلات الجراحية الدقيقة التي تتطلب مهارة عالية وتنسيقًا كاملًا بين مختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا حرص مستشفى قنا العام على تقديم خدمات طبية متقدمة لأهالي المحافظة.

وأضاف أن التدخل الجراحي تم تحت إشراف الدكتور ممدوح محمد حسن، رئيس قسم الجراحة العامة.

نجاحات جراحية جديدة بقنا العام

وأشار إلى أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من يرقان انسدادي شديد، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تبيّن وجود هجرة بالدعامة المرارية من موضعها، ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا. وتمكن الفريق الطبي من استخراج الحصوات المتراكمة داخل القنوات المرارية، واستخراج الدعامة المهاجرة بالكامل، مع غلق القناة المرارية على دعامة خارجية (T-Tube) لضمان تصريف العصارة الصفراوية واستقرار الحالة الصحية.

وضم الفريق الطبي المشارك في العملية كلًا من:الدكتور محمد لطفي الصغير استشاري جراحة المناظير،

الدكتور محمود القهيوي أخصائي الجراحة العامة والحاصل على البورد المصري لجراحة الأورام،الدكتور أحمد إبراهيم أخصائي الجراحة العامة،

الدكتور جوزيف والدكتورة ميادة زملاء الجراحة العامة.

كما شارك فريق التخدير بقيادة الدكتور عادل علي رئيس قسم التخدير، والدكتور أحمد عاشور أخصائي التخدير، إلى جانب فريق العناية المركزة بقيادة الدكتور ماهر فؤاد استشاري العناية المركزة. وشارك فريق التمريض كل من رغدة، وجيهان، وحسناء.

وعقب انتهاء العملية، تم نقل المريضة إلى العناية المركزة في حالة مستقرة، ثم جرى نقلها لاحقًا إلى قسم الجراحة العامة لمتابعة حالتها الصحية. وبعد رفع الدعامة الخارجية (T-Tube) وإجراء الأشعة اللازمة على القنوات المرارية للتأكد من عدم وجود حصوات أو انسداد، غادرت المريضة المستشفى بحالة صحية جيدة.

ويأتي هذا النجاح في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مستشفى قنا العام للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرضي.

