محافظ قنا يوجه بتعديل موعد امتحان الصف الثاني الثانوي استجابة لشكاوى الطلاب

18 حجم الخط

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بسرعة دراسة شكاوى طلاب الصف الثاني الثانوي بشأن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن توفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات في يسر وانتظام.

تغيير جداول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وأوضح بيان صادر عن محافظة قنا أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، الذي كان من المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعتين، تقرر تأجيله ليُعقد يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ولمدة ساعتين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي في اليوم ذاته.

يأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة قنا على الاستماع إلى مطالب الطلاب والتعامل معها بمرونة ومسؤولية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بسلاسة ودون أي معوقات، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكدت المحافظة استمرار التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بكافة المراحل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق الصالح العام للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.