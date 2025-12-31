إعلام إسرائيلي: المصادقة على مخطط لبناء 509 وحدات استيطانية جديدة بالخليل

18 حجم الخط

الاستيطان الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الأعلى للتخطيط صادق على مخطط لبناء 509 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة «ميتساد»، الواقعة شمال شرق مدينة الخليل، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

سموتريتش: قرار بناء 509 وحدات استيطانية جديدة يعزز السيطرة الإسرائيلية في شرق غوش عتصيون



ونقلت وسائل الإعلام عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن المصادقة على بناء هذه الوحدات تمثل خطوة مهمة لتعزيز ما وصفه بـ«السيطرة الإسرائيلية» في منطقة شرق غوش عتصيون، معتبرًا أن التوسع الاستيطاني هناك يخدم أهدافًا استراتيجية طويلة الأمد.

توسيع رقعة الاستيطان وربط الكتل الاستيطانية



وبحسب تقارير في إسرائيل، يهدف المخطط الجديد للاستيطان إلى توسيع رقعة مستوطنة ميتساد وربطها ببؤر وكتل استيطانية مجاورة، بما يسهم في تعزيز الوجود الاستيطاني وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في المنطقة المحيطة بالخليل.

ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية، ما يضفي عليه أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب العمراني، خاصة في ظل انتقادات دولية متكررة لسياسات الاستيطان باعتبارها تقوض فرص حل الدولتين.

المصادقة على هذا التوسع قد تسهم في زيادة الاحتقان على الأرض، في ظل مخاوف فلسطينية من مصادرة مزيد من الأراضي وتقييد حركة السكان، مقابل إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدمًا في خططها الاستيطانية رغم التحذيرات الدولية.

في وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي تعليقًا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن الاستيطان في قطاع غزة، أكد فيه أن واشنطن ملتزمة كليًا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، في رسالة تعكس موقفًا واضحًا إزاء مستقبل القطاع.

في وقت سابق، اتهمت السلطة الفلسطينية، في بيان صادر عنها، دولة الاحتلال الإسرائيلية بالسعي إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها، عقب إعلانها خطة لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

