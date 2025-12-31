بالأسماء، إصابة 3 سيدات إثر انقلاب سيارة بترعة في المنصورة

18 حجم الخط

أصيبت 3 سيدات بينهم طفلة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة، طريق سلامون شها الداخلى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة، طريق سلامون شها الداخلى مركز المنصورة.

سيارتين إسعاف بموقع الحادث

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين لـمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن استقبال 3 مصابات في حادث طريق سلامون شها الداخلى، على إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة وتبين أنهم “خيرية م م ح” 57 سنة من شها مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، " لمياء ن ع ع" 30 سنة شها مصابة بجرح قطعى بالجبهة 5 سم، و“عائشه م م” 6 سنوات من شها مصابة بجرح أعلى العين اليمنى.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل

وعلي صعيد آخر، أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص في ربع نقل، أمام قرية الرزقة طريق جمصة المنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص في سيارة ربع نقل، أمام قرية الرزقة طريق جمصة المنصورة.

سيارات إسعاف لنقل المصابين



علي الفور انتقلت قوة أمنية وهرعت سيارتا اسعاف الي موقع الحادث أمام قرية الرزقة طريق جمصة المنصورة، وجري نقل المصابين إلى مستشفي بلقاس المركزي.

