أبرز افتتاحات المشروعات التنموية والخدمية في الأقصر خلال عيدها القومي 2025

شهدت محافظة الأقصر العديد من الافتتاحات لمشروعات تنموية وخدمية مختلفة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، طبقا للقرار الجمهوري رقم (378) لسنة 2009، الذي رفع مستوى الأقصر الإداري، والذي نصّ على تحويل الأقصر من مدينة ذات طابع خاص (مجلس أعلى) إلى محافظة الأقصر.

المجزر الآلي وسوق الخضار بقرية الحبيل

تضمنت تلك الافتتاحات قيام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بافتتاح المجزر الآلي بقرية الحبيل بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، كما تم بوضع حجر أساس سوق الحبيل الحضاري.

وأقيم المجزر الآلي بالحبيل، على مساحة 7200 متر مربع، ويضم صالة ذبح بمساحة 1000 متر تحتوي على صندوقي ذبح؛ الأول بسعة 15–20 رأسًا في الساعة، والثاني مخصص للأوزان من 400 إلى 650 كجم بنفس المعدل ويشمل المجزر خط تعليق من الاستانلس يمتد من صناديق الذبح حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، ووحدة للجلادة لسلخ الجلود بعد الذبح، ووحدة وزن ومنطقة غسيل الذبائح تمهيدًا للاستلام، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون جنيه.

ويقام سوق الحبيل الحضاري الذي تم وضع حجر الأساس له على مساحة 5 أفدنة، بعد تخصيص موقع جديد له طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح محافظة الأقصر لإقامة السوق، على أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل. وتتكون وحدات البيع من عشر عنابر لبيع الخضر والفاكهة تضم 55 وحدة مساحات مظللة لعرض المحاصيل وميزان قباني ومساحات لإعادة تدوير النفايات وغرف الثلاجات والحفظ المبرد ومراكز الفرز والتعبئة والتغليف ـ يضم المقر الإداري قاعة اجتماعات وفروع للبنوك ومكاتب إدارية على مساحة 900م2.

مشروع إسكان الطود

وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الأقصر، تم تسليم 100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع إسكان الطود الاجتماعي، ويضم المشروع إجمالي 600 وحدة سكنية بمساحة 65 مترًا مربعًا للوحدة (إسكان متوسط).

مشروع تطوير كورنيش البر الغربي

كما شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر افتتاح مشروع تطوير كورنيش البر الغربي الجديد بمدينة القرنة الذي تم الانتهاء من تنفيذه ليكون لوحة فنية علي نهر النيل وممشى سياحي عالمي بطول 1930 متر.

وشمل المشروع إنشاء 11 بازارًا، ومسرحًا مكشوفًا، وممشى زجاجيًا داخل النيل، ومطاعم ونافورة مضيئة، بالإضافة إلى إنشاء السوق السياحي الملحق الذي يضم 22 بازارًا مصممة وفق الهوية البصرية للأقصر ومزودة بمنظومة إطفاء وكاميرات مراقبة، وتضمن المشروع أيضًا تطوير ورفع كفاءة مواقف مدينة القرنة (موقف الأتوبيسات والدواب وموقف الموتوسيكلات) بمساحات إجمالية تتجاوز 11 ألف متر مربع، وتجهيزها ببوابات إلكترونية ومرافق خدمية، كما افتتح المحافظ موقف سيارات الأجرة الجديد أسفل محور سمير فرج بمنطقة القرنة، المقام على مساحة 4200 متر مربع ليستوعب 85 سيارة تخدم أربعة خطوط رئيسية.

محطة رفع الصرف الصحي بالمدينة الصناعية

كما قام محافظ الأقصر بافتتاح محطة رفع الصرف الصحي بالمدينة الصناعية بالبغدادي، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 3 آلاف متر مكعب يوميًا، وتخدم المنشآت والمصانع داخل المدينة الصناعية، بما يسهم في تحسين منظومة الصرف الصحي وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.

موزع كهرباء المدينة الصناعية

كما افتتح محافظ الأقصر موزع كهرباء المدينة الصناعية رقم (2) بالبغدادي، والذي يقوم بتغذية 15 مصنعًا، في إطار دعم واستقرار التيار الكهربائي للأنشطة الصناعية، وتعزيز قدرة المنطقة على استيعاب المزيد من الاستثمارات.

3 مشروعات لمحطات رفع الصرف الصحي بأرمنت

كما افتتح محافظ الأقصر، ثلاثة مشروعات لمحطات رفع الصرف الصحي بمركز أرمنت، وهي مشروع محطة رفع صرف صحي المحاميد قبلي بقدرة 150 لتر/ثانية، وبتكلفة إجمالية بلغت 93 مليون جنيه، ضمن بروتوكول (بحري – قبلي – ديمقراط)، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع «مصنع المحركات»، وذلك على مساحة 700 متر مسطح، ويخدم المشروع نحو 20 ألف نسمة بقرية المحاميد قبلي. ويأتي المشروع ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة».

ومشروع محطة رفع صرف صحي المحاميد بحري بقدرة 327 لتر/ثانية، وبتكلفة 93 مليون جنيه، ضمن نفس البروتوكول، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع «مصنع المحركات»، على مساحة 500 متر مسطح، ويخدم نحو 20 ألف نسمة بقرية المحاميد بحري، ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، مع مشاركة واسعة من العمالة المحلية.

ومشروع حطة رفع صرف صحي الرزيقات قبلي الفرعية بقدرة 50 لتر/ثانية، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب، على مساحة 500 متر مسطح، ويخدم المشروع نحو 7 آلاف نسمة بمنطقة الرزيقات الفرعية بمركز أرمنت، ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة «حياة كريمة».

4 مشروعات محطات رفع صرف صحي بإسنا

كما افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أربع محطات رفع صرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بمركز ومدينة إسنا، وهي محطة رفع صرف صحي قرية كومير، وتخدم محطة قرية كومير نحو 14 ألف نسمة، وتضمن الحفل فقرات فنية وترفيهية قدّمها أبناء القرية.

كما افتتح محافظ الأقصر ٣ محطات صرف صحي أخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شملت محطة رفع قرية ناصر، وتخدم 12,500 نسمة، ومحطة قرية الدقيرة، وتخدم 6,500 نسمة، ومحطة جزيرة راجح وتوابعها (الجزيرة والسريب)، وتخدم 8,670 نسمة.

مشروعات تنموية وتعليمية بالقرنة

كما افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية والتعليمية بمركز ومدينة القرنة، تضمنت افتتاح مدرسة الشهيد حسن جلال بقرية البعيرات للتعليم الأساسي (إنشاء جديد)، على مساحة إجمالية 2453 م²، وتضم 22 فصلًا (18 ابتدائي وإعدادي + 4 رياض أطفال)، إلى جانب غرف كمبيوتر ومصادر ومجالات، وغرف متعددة الأغراض، ومعمل مطور، بطاقة استيعابية تصل إلى 1100 طالب.

كما افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ثلاث محطات لرفع الصرف الصحي بمركز ومدينة القرنة، ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي محطة رفع صرف صحي نجع البركة بطاقة تصميمية 8640 مترًا مكعبًا/يوم، وبخط طرد قطر 450 مم بطول 8 كم، وتشمل شبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 7 كم، لخدمة نحو 4000 نسمة.

كما افتتح محافظ الاقصر محطة رفع صرف صحي القبلي قامولا، بطاقة 4752 مترًا مكعبًا/يوم، وبخط طرد قطر 350 مم بطول 3.1 كم، وتضم شبكات انحدار بأطوال 8.2 كم، وتخدم قرابة 5000 نسمة.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتح محافظ الأقصر محطة رفع صرف صحي نجع الجالس، بطاقة 12000 متر مكعب/يوم، وبخط طرد قطر 180 مم بطول 800 متر طولي، وشبكات انحدار بطول 2209 أمتار طولية، لخدمة نحو 2000 نسمة.

كما افتتح محافظ الأقصر مدرسة نجع الكوم للتعليم الأساسي بالبعيرات، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي والصيانة التي استمرت 11 شهرًا، وشملت إنشاء 22 فصلًا جديدًا بالملحق، وصيانة المبنى القديم الذي يضم 11 فصلًا، ليصل إجمالي الفصول إلى 33 فصلًا (من بينها 6 فصول لرياض الأطفال)، إضافة إلى غرف كمبيوتر ومصادر ومناهل ومجالات، ومعمل مطور، وصالة متعددة الأغراض، بطاقة استيعابية تبلغ 1650 طالبًا، كما قام المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة نجع عليو للتعليم الأساسي بقرية الأقالتة.

مشروعات تعليمية بالزينية

كما تم افتتاح مدرسة العشي الرسمية لغات انشاء جديد وتضم ١٤ فصلا وغرف كمبيوتر ومجالات ومصادر وفرع متعدد الأغراض ومعمل مطور وتستوعب ٧٠٠ طالبا، كما تم افتتاح مدرسة المهندس منير سلوانس، انشاء جديد، وتضم ١١ فصلا، وغرف كمبيوتر ومجالات ومصادر وفرع متعدد الأغراض ومعمل مطور

وتستوعب ٥٥٠ طالبا، كما تم افتتاح مدرسة محمد متولي الشعراوي، توسّع، وتضم ٢٢ فصلا للملحق الجديد، بإجمالي عدد فصول ٤٤ فصلا، وغرف كمبيوتر ومجالات ومصادر وفرع متعدد الأغراض ومعمل مطور، وتستوعب ٢٢٠٠ طالبا.

كما افتتح محافظ الأقصر، أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، التي شملت طلاء المبنى وفق الهوية البصرية، وتحديث قاعة "الكالتشوراما"، وتطوير المداخل وساحة انتظار الحافلات السياحية بطريق الكباش بهدف تطوير المكان كمنارة ثقافية معرفية وبالمظهر الحضاري اللائق بحضارة الأقصر.

كما افتتح محافظ الأقصر سوق اليوم الواحد ببندر الأقصر بناحية نجع الطويل بالكرنك، بتخفيضات تصل إلي ٣٠ ٪ عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.

كما افتتح محافظ الأقصر، معرض «منصة أيادي مصر» بمكتبة مصر العامة، بمشاركة 45 عارضًا من مختلف المجالات والحرف اليدوية.

وبحضور محافظ الأقصر، شهدت منطقة كورنيش النيل بمدينة الأقصر، تنظيم احتفالية فنية كبرى بعيد الاقصر القومي، كما شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر احتفالية كبرى وسط حضور جماهيري ورسمي واسع، وبمشاركة عدد من الجهات التنفيذية والثقافية والفنية بالمحافظة، وتم خلالها تكريم ما يزيد عن 60 شخصية متميزة من أبناء محافظة الأقصر في مجالات مختلفة.

كما نُقلت شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري على القناة الأولى والقناة الفضائية المصرية، من مسجد السيد يوسف الحجاجي بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحافظ الأقصر كما قامت إذاعة القرآن الكريم ببث الصلاة مباشرة، في إطار استمرار احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي.

كما شارك محافظ الأقصر، فى الماراثون الرياضي للجرى، الذى نظّمته مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

