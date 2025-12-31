الكهرباء تعلن تفاصيل ونسب تقدم مشروعات الربط مع دول الجوار

18 حجم الخط

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها أولت اهتماما كبيرا بـ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وذلك ضمن استراتيجية الطاقة في مصر لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

ويأتى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا والربط مع السعودية، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان لتكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، ولزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.

مستجدات مشروع الربط المصري السعودي

يتضمن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع لتبادل قدرات تبلغ حوالى 1500 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع لتبادل 3000 ميجاوات خلال الربع الأول من 2026، وزادت خلال العام المنتهي نسبة الإنجاز والتقدم المحرز لأكثر من 80 %.

مشروع الربط المصري اليوناني

وسيتم تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الأطراف المعنية وجارى المضي قدمًا في المشروع.

مشروع الربط المصري الإيطالي

وسيتم تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وتم توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء - شركة K&K الإماراتية لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء إلى إيطاليا من خلال كابل بحري.

