غارة إسرائيلية على محيط بلدة جناتا جنوبي لبنان

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، بشن جيش الاحتلال غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة جناتا جنوبي لبنان.

الجيش الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويقصف جنوب لبنان

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، عن أنه شن هجمات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ما يعد خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الغارات استهدفت بلدات جنوبي لبنان منها زفتا والنميرية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

إسرائيل وجهت اتهامات للجيش اللبناني بانتماء بعض العسكريين وولائهم لحزب الله

وكانت إسرائيل وجهت اتهامات للجيش اللبناني بانتماء بعض العسكريين وولائهم لحزب الله، وهو ما نفاه الجيش اللبناني وأعلن أنها معلومات مغلوطة ومضللة.

وجاء في بيان قيادة الجيش اللبناني: نقل أحد المواقع الإلكترونية المعادية معلومات مغلوطة ومضللة بشأن انتماء بعض العسكريين وولائهم.

التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره

وأضاف البيان: يهم قيادة الجيش أن تنفي هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، وتؤكد أن هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن.

ودعت قيادة الجيش اللبناني إلى عدم الأخذ بالأخبار التي تهدف إلى التشكيك بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية.

