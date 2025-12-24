الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: مستمرون في الضغط على لبنان لنزع سلاح حزب الله

حزب الله
حزب الله
18 حجم الخط

حزب الله، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تواصل العمل بكل الوسائل الممكنة من أجل إلزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية استراتيجية للأمن القومي الإسرائيلي.

كاتس يوجه رسالة للحكومة اللبنانية

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل تنتظر من لبنان الالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معتبرًا أن عدم تحرك الحكومة اللبنانية تجاه نزع سلاح حزب الله يعرض المنطقة لمزيد من التوتر ويشكل تهديدًا مستمرًا للأمن في الحدود الشمالية.

تعزيز المراقبة والإجراءات الإسرائيلية للحد من نفوذ حزب الله

وشدد وزير جيش الاحتلال على أن تل أبيب ستبقي على الجاهزية الكاملة على الأرض، وتتابع تنفيذ الخطط والسياسات التي تهدف إلى الحد من نفوذ حزب الله العسكري، بما يشمل الضغط الدبلوماسي والمراقبة الميدانية لضمان تقليص تهديدات السلاح غير الشرعي.

في وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مسئولين لبنانيين أن الجيش وافق على توثيق جهوده لنزع سلاح حزب الله، في خطوة تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل.

الجيش اللبناني يوافق على توثيق نزع سلاح حزب الله

وجاء هذا الاتفاق عقب محادثات عقدت في باريس بين قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ومبعوثين دوليين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، في إطار مساع تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لنزع سلاح حزب الله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن هناك بالفعل مهلة نهائية في 31 ديسمبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله جيش الإحتلال الإسرائيلي كاتس إسرائيل الحكومة اللبنانية

مواد متعلقة

مسؤول أمريكي يعلق على تصريحات كاتس بشأن الاستيطان بغزة ويكشف نية ترامب

المفكر اللبناني والعروبي الكبير أسعد السحمراني لـ"فيتو": نزع سلاح حزب الله مخطط لذبح الأبرياء.. كل لبنان مسلح والجميع لديه مدافع ومضادات وقواذف.. وحزب الله واحد من المنظمات المسلحة

الجيش اللبناني يوافق على توثيق نزع سلاح حزب الله

تم تحديد الموعد، إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

الأهلي يتقدم بعرض ضخم لضم الغاني دوجلاس أوسو

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads