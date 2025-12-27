السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

بيض بالسبانخ والجبنة في الفرن، عشاء غني بالبروتين وخفيف على المعدة

بيض بالسبانخ
بيض بالسبانخ
18 حجم الخط

طبق البيض بالسبانخ والجبنة في الفرن من الأطباق الصحية السهلة التي تجمع بين البساطة والقيمة الغذائية العالية، وهو خيار مثالي لعشاء خفيف ومشبع في الوقت نفسه.

مناسبة لآخر الشهر، طريقة عمل كفتة البطاطس الاقتصادية

طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي والليمون

 يتميز هذا الطبق بأنه غني بالبروتينات، وقليل الكربوهيدرات، ويمكن تحضيره بسرعة دون الحاجة إلى مجهود كبير أو مكونات معقدة، ما يجعله مناسبًا للنساء العاملات، والطلاب، وكل من يبحث عن وجبة متوازنة قبل النوم.

فوائد اختيار البيض بالسبانخ والجبنة للعشاء

يُعرف البيض بأنه مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويدعم صحة العضلات، ويُساهم في استقرار مستوى السكر في الدم. 

أما السبانخ فهي من الخضروات الورقية الغنية بالحديد، والمغنيسيوم، وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة، مما يجعلها مفيدة لصحة القلب والمناعة. وتضيف الجبنة عنصر الكالسيوم والبروتين، كما تمنح الطبق قوامًا كريميًا وطعمًا غنيًا دون الحاجة إلى دهون زائدة.

مكونات البيض بالسبانخ والجبنة في الفرن

4 إلى 6 بيضات (حسب عدد الأفراد)

كوبان من السبانخ الطازجة (مغسولة ومفرومة خشنًا)

نصف كوب جبنة مبشورة (موزاريلا، شيدر، أو رومي حسب الرغبة)

ربع كوب حليب أو كريمة طبخ خفيفة (اختياري)

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

فص ثوم مفروم ناعم (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة جوزة الطيب أو بابريكا (اختياري)

بصل صغير مفروم (اختياري)

مكونات البيض بالسبانخ
مكونات البيض بالسبانخ

طريقة التحضير خطوة بخطوة

 

تحضير السبانخ:
في طاسة على نار متوسطة، سخني ملعقة زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى يذبلا. أضيفي السبانخ وقلّبي لمدة دقيقتين فقط حتى تذبل وتفقد حجمها، ثم ارفعيها من على النار واتركيها لتبرد قليلًا.

 

تحضير خليط البيض:
في وعاء عميق، اخفقي البيض جيدًا مع الملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب أو البهارات المفضلة. يمكنكِ إضافة الحليب أو الكريمة للحصول على قوام أكثر نعومة.

 

تجميع الطبق:
ادهني صينية فرن صغيرة بالقليل من الزيت أو الزبدة. وزّعي خليط السبانخ في القاع، ثم اسكبي فوقه خليط البيض بالتساوي. رشّي الجبنة المبشورة على الوجه.

 

الخبز في الفرن:
سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية. أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20–25 دقيقة، أو حتى يتماسك البيض تمامًا ويصبح وجه الجبنة ذهبي اللون.

 

التقديم:
يُترك الطبق ليهدأ لمدة 5 دقائق قبل التقطيع، ثم يُقدّم ساخنًا أو دافئًا.

 

أفكار للتقديم والتنويع

يمكن إضافة شرائح مشروم أو فلفل رومي لزيادة القيمة الغذائية.

لمحبي الدايت، يمكن استخدام جبنة قليلة الدسم والاستغناء عن الكريمة.

يمكن تقديم الطبق مع شريحة خبز حبوب كاملة أو سلطة خضراء بسيطة.

يناسب هذا الطبق أيضًا وجبة فطار متأخرة أو غداء خفيف.

 

لماذا يُعد هذا الطبق خيارًا صحيًا؟

البيض بالسبانخ والجبنة في الفرن وجبة متكاملة تحتوي على البروتين، والدهون الصحية، والفيتامينات، دون إثقال المعدة. كما أنه مناسب لمن يتبعون أنظمة غذائية صحية أو منخفضة الكربوهيدرات، ويساعد على تجنب الشعور بالجوع ليلًا.

يُعد هذا الطبق مثالًا رائعًا على أن الأكل الصحي لا يعني الحرمان أو التعقيد، بل يمكن تحضير وجبة لذيذة، مشبعة، ومغذية بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريقة عمل بيض بالسبانخ والجبنة خطوات عمل البيض بالسبانخ والجبنة فوائد طبق البيض بالسبانخ والجبنة فوائد البيض فوائد السبانخ

مواد متعلقة

لعشاء شتوى مميز، طريقة عمل الفول بالطماطم فى خطوات بسيطة

عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة

وجبات عشاء خفيفة لا تسبب زيادة في الوزن

الأكثر قراءة

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

موقف ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

إخماد حريق داخل مدرسة في القرين بالشرقية

بعد التأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا، حسام حسن يفكر في إراحة هذا الخماسي أمام أنجولا

القناة 14: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يسجل 6900 جنيه

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads