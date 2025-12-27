بيض بالسبانخ والجبنة في الفرن، عشاء غني بالبروتين وخفيف على المعدة

18 حجم الخط

طبق البيض بالسبانخ والجبنة في الفرن من الأطباق الصحية السهلة التي تجمع بين البساطة والقيمة الغذائية العالية، وهو خيار مثالي لعشاء خفيف ومشبع في الوقت نفسه.

يتميز هذا الطبق بأنه غني بالبروتينات، وقليل الكربوهيدرات، ويمكن تحضيره بسرعة دون الحاجة إلى مجهود كبير أو مكونات معقدة، ما يجعله مناسبًا للنساء العاملات، والطلاب، وكل من يبحث عن وجبة متوازنة قبل النوم.

فوائد اختيار البيض بالسبانخ والجبنة للعشاء

يُعرف البيض بأنه مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويدعم صحة العضلات، ويُساهم في استقرار مستوى السكر في الدم.

أما السبانخ فهي من الخضروات الورقية الغنية بالحديد، والمغنيسيوم، وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة، مما يجعلها مفيدة لصحة القلب والمناعة. وتضيف الجبنة عنصر الكالسيوم والبروتين، كما تمنح الطبق قوامًا كريميًا وطعمًا غنيًا دون الحاجة إلى دهون زائدة.

مكونات البيض بالسبانخ والجبنة في الفرن

4 إلى 6 بيضات (حسب عدد الأفراد)

كوبان من السبانخ الطازجة (مغسولة ومفرومة خشنًا)

نصف كوب جبنة مبشورة (موزاريلا، شيدر، أو رومي حسب الرغبة)

ربع كوب حليب أو كريمة طبخ خفيفة (اختياري)

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

فص ثوم مفروم ناعم (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة جوزة الطيب أو بابريكا (اختياري)

بصل صغير مفروم (اختياري)

مكونات البيض بالسبانخ

طريقة التحضير خطوة بخطوة

تحضير السبانخ:

في طاسة على نار متوسطة، سخني ملعقة زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى يذبلا. أضيفي السبانخ وقلّبي لمدة دقيقتين فقط حتى تذبل وتفقد حجمها، ثم ارفعيها من على النار واتركيها لتبرد قليلًا.

تحضير خليط البيض:

في وعاء عميق، اخفقي البيض جيدًا مع الملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب أو البهارات المفضلة. يمكنكِ إضافة الحليب أو الكريمة للحصول على قوام أكثر نعومة.

تجميع الطبق:

ادهني صينية فرن صغيرة بالقليل من الزيت أو الزبدة. وزّعي خليط السبانخ في القاع، ثم اسكبي فوقه خليط البيض بالتساوي. رشّي الجبنة المبشورة على الوجه.

الخبز في الفرن:

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية. أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20–25 دقيقة، أو حتى يتماسك البيض تمامًا ويصبح وجه الجبنة ذهبي اللون.

التقديم:

يُترك الطبق ليهدأ لمدة 5 دقائق قبل التقطيع، ثم يُقدّم ساخنًا أو دافئًا.

أفكار للتقديم والتنويع

يمكن إضافة شرائح مشروم أو فلفل رومي لزيادة القيمة الغذائية.

لمحبي الدايت، يمكن استخدام جبنة قليلة الدسم والاستغناء عن الكريمة.

يمكن تقديم الطبق مع شريحة خبز حبوب كاملة أو سلطة خضراء بسيطة.

يناسب هذا الطبق أيضًا وجبة فطار متأخرة أو غداء خفيف.

لماذا يُعد هذا الطبق خيارًا صحيًا؟

البيض بالسبانخ والجبنة في الفرن وجبة متكاملة تحتوي على البروتين، والدهون الصحية، والفيتامينات، دون إثقال المعدة. كما أنه مناسب لمن يتبعون أنظمة غذائية صحية أو منخفضة الكربوهيدرات، ويساعد على تجنب الشعور بالجوع ليلًا.

يُعد هذا الطبق مثالًا رائعًا على أن الأكل الصحي لا يعني الحرمان أو التعقيد، بل يمكن تحضير وجبة لذيذة، مشبعة، ومغذية بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

