"الأعلى للإعلام" يصدر ضوابط عرض محتويات عن مرضى الأورام والبرامج الرياضية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 295 تابع (أ)، الصادر في 30 ديسمبر 2025، قرارين للمجلس الأعلى للإعلام، بشأن مد فترة بث البرامج الرياضية حتى الساعة حتى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية وحتى نهايتها، وأحكام لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، بوضع كود المحتوى الإعلامي والإعلاني المتعلق بأمراض الأورام.

وجاء القرارين كالتالي:

- قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 61 لسنة 2025، بشأن الاستثناء من حكم البند رقم 4 بالمادة الأولى من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ۲۸ لسنة ۲۰٢٤، بشأن البث المباشر للبرامج الرياضية:

أولا: الموافقة على مد الفترة المحددة لبث البرامج الرياضية على الوسائل الإعلامية حتى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وذلك أيام ۱۱ و۱۲ و۱۵ و۱۸ ديسمبر ۲۰۲۵ بالتزامن مع المباريات الإقصائية ببطولة كأس العرب.

ثانيا: الموافقة على مد الفترة المحددة لبث البرامج الرياضية على الوسائل الإعلامية حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل اعتبارا من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب في الفترة من ۲۱ ديسمبر ۲۰۲۵ إلي ١٨ يناير ٢٠٢٦ وحتى نهايتها.

- قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 63 لسنة 2025، بشأن أن يضاف إلى أحكام لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۹، بالبند.

ثالثًا- الأعراف المكتوبة (الأكواد)، البند ويكون نصه:

كود المحتوى الإعلامي والإعلاني المتعلق بأمراض الأورام: يتعين عند عرض محتوى إعلامي أو إعلاني يتعلق بأمراض الأورام أيًا كان. الغرض منه الالتزام بالآتي:

- الحصول على موافقة تفصيلية مكتوبة من المريض أو ولي أمره- حسب الأحوال- قبل عرض الحالة من خلال المحتوى، مع مراعاة الالتزام بحدود الموافقة سواء اقتصرت على عرض التشخيص أو الصور أو التقارير الطبية.

- التركيز على الغرض من عرض المحتوى جمع تبرعات- التوعية بإجراءات العلاج- إلخ دون التفاصيل الشخصية أو المرضية، مع مراعاة الالتزام بالضوابط التي أقرها المجلس بشأن جمع التبرعات.

تجنب نشر معلومات يمكن أن تحدد هوية المريض (مثل الصور الشخصية أو العنوان)، إلا إذا كان ذلك ضروريا ومصرحًا به والاكتفاء بعبارة مريض يحتاج إلى علاج السرطان.- بيان المصادر الموثقة للمعلومات الطبية التي يتم عرضها على الشاشة أثناء عرض الإعلان مثل (منظمة الصحة العالمية أو المستشفيات المعتمدة).- يتعين عدم تناول هذا النوع من الأمراض بصورة تثير الذعر باعتباره أشد البلاء بغرض كسب تعاطف المشاهد.





