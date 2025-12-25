الخميس 25 ديسمبر 2025
المهن التمثيلية تتقدم بشكوى إلى الأعلى للإعلام بسبب الإساءة لريهام عبد الغفور

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، تقدمها بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد عدد من الوسائل الإعلامية والصفحات التي تتبعها تلك المؤسسات، على خلفية ما تم تداوله من محتوى مسيء بحق الفنانة ريهام عبد الغفور، تضمن تجاوزات بعيدة عن المهنية بشكل واضح.

بيان نقابة المهن التمثيلية 

وأكدت النقابة في بيانها أن ما تم نشره يمثل إساءة مباشرة لفنانة لها تاريخ فني محترم، ويخالف القيم المهنية والأخلاقية، ويخرج تمامًا عن حدود حرية الرأي والتعبير.

وشددت نقابة المهن التمثيلية على رفضها القاطع لأي محاولات للنيل من كرامة الفنانين أو التقليل من شأنهم، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها، والحفاظ على صورة الفن المصري ورموزه. 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وطالبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ورادعة تجاه المخالفين، بما يضمن ضبط الأداء الإعلامي، ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تسيء للأفراد وللمشهد الفني والإعلامي بشكل عام.

دعم نقابة المهن التمثيلية للفنانة ريهام عبد الغفور 

واختتم البيان بالتأكيد على دعم النقابة الكامل للفنانة ريهام عبد الغفور، ووقوفها إلى جانبها ضد أي إساءة أو تجاوز، مع الدعوة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام الرموز الفنية.

بيان نقابة المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي الفنانة ريهام عبد الغفور المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

