بسبب مباراة مصر وغينيا بيساو، قرار استثنائي من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السماح لجميع القنوات الفضائية ومحطات الإذاعة، بمد بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة، بصفة استثنائية، حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، يوم الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥، بمناسبة مباراة منتخب مصر مع منتخب غينيا بيساو والتي تقام في الساعة العاشرة مساء وتنتهي الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

جاء القرار بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.