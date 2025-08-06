الأعلى للإعلام يحدد مواعيد جديدة لبث وإذاعة البرامج الرياضية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بعد مراجعة لخريطة مواعيد إقامة مباريات كرة القدم خلال الفترة الحالية من الموسم الرياضي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وبناءً على توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، تعديل مواعيد بث وإذاعة البرامج الرياضية.

وتكون مواعيد بث البرامج الرياضية على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية في الأيام التي تقام فيها المباريات الرسمية التي ينظمها كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية الساعة التاسعة مساءً وفقا لما يلي:

1 - مد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة لجميع القنوات الفضائية حتى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

٢ - مد فترة البث للمباريات والبرامج الرياضية على الهواء مباشرة للقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الناقلة رسميا للمباريات «اون تايم سبورت الفضائية - أون سبورت إف إم الإذاعية - الشباب والرياضة الإذاعية» حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وذلك مع الالتزام بباقي الضوابط الأخرى الواردة بقرار المجلس رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤.

وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة التزام جميع الوسائل الإعلامية بتنفيذ القرار.

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