محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب بخط مياه في شارع قناة السويس

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، موقع أعمال انتهاء إصلاح التسرب الطارئ بخط لمياه الشرب بشارع قناة السويس بـ مدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان على جودة التنفيذ وسلامة التشغيل، والتأكد من عودة الأوضاع إلى طبيعتها دون أي تأثير على المواطنين.

أعمال الإصلاح تمت وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة وبجهود مكثفة

وأكد المحافظ، خلال جولته الميدانية، أن أعمال الإصلاح تمت وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة وبجهود مكثفة من فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم تكرار الأعطال، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغ منذ اللحظة الأولى.

التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الشيء لأصله

ووجّه اللواء طارق مرزوق للدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة رفع جميع مخلفات الإصلاح وأعمال الحفر من محيط الموقع، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الشيء لأصله، بما يشمل تمهيد الطريق وإعادة الرصف، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها،حفاظًا على سلامة المواطنين وتيسير حركة السير.

تفقد أعمال إصلاح تسرب المياه بالخط بشارع قناة السويس

يذكر أن محافظ الدقهلية قد تفقد أعمال إصلاح تسرب المياه بالخط بشارع قناة السويس فور علمه بوجود التسرب واستدعى معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي باشرت على الفور عملها حتى الانتهاء من الإصلاح.

جرى الانتهاء منها بعد تحديد موقع التسرب بدقة

وأوضح المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن أعمال الإصلاح جرى الانتهاء منها بعد تحديد موقع التسرب بدقة، مؤكدًا استمرار المتابعة الفنية للتأكد من كفاءة الخط، وأن الخدمة ظلت منتظمة طوال فترة العمل بفضل تشغيل خط بديل دون انقطاع للمياه عن المناطق المحيطة.

