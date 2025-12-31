أبرزهم السنغال والكاميرون، الفراعنة في مواجهة كبار القارة نحو لقب أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، يلتقي منتخب مصر الذي تصدر المجموعة الثانية مع منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعد تأهل السناجب لهذا الدور كثالث عن المجموعة الرابعة، التي تصدرها منتخب السنغال برصيد 7 نقاط ثم الكونغو الديمقراطية بنفس الرصيد، ثم بنين 3 نقاط، وأخيرا بوتسوانا بدون نقاط.

مسار منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

وستكون منتخبات تونس والسنغال ومالي ومتصدر المجموعة السادسة التي تضم منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار، في الطريق أمام منتخب مصر في ربع النهائي ونصف النهائي، في حالة تخطي عقبة بنين.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

احتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

