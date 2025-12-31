الأربعاء 31 ديسمبر 2025
رياضة

أمم إفريقيا، الكاميرون يسعى لتأمين الصدارة أمام موزمبيق في ختام دور المجموعات

الكاميرون
الكاميرون
كأس أمم إفريقيا 2025، يلتقي اليوم الأربعاء، منتخب الكاميرون نظيره منتخب موزمبيق على ملعب "أدرار" في التاسعة مساء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

مباراة الكاميرون أمام موزمبيق

ويسعى الكاميرون لتحقيق فوز بفارق أهداف كبير حال فوز كوت ديفوار علي الجابون في المباراة الأخرى لحسم صدارة المجموعة السادسة.

 

وكانت نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار بالجولة الثانية أشعلت المجموعة السادسة فى تحديد هوية الفريق المتأهل إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة بسبب فارق النقطة الواحدة بين الفريقين ومنتخب موزمبيق الذى حقق انتصارًا قويًا على حساب الجابون بنفس المجموعة.

 

ويتصدر منتخب كوت ديفوار جدول المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، والكاميرون وصيفًا بنفس الرصيد وموزمبيق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والجابون متذيل المجموعة بدون نقاط.

 

موقف المجموعة السادسة في أمم إفريقيا 2025

ويتواجد منتخب كوت ديفوار فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.


بينما يحل منتخب الكاميرون في المركز الثانى بنفس الرصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.


وحجز منتخب موزمبيق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة وخسارة مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقى مثلهم.


ويحل منتخب الجابون بقيادة نجمه أوباميانج فى ذيل ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة فى المباراتين وتسجيل هدفين وتلقى 4 أهداف. 

 

 ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في أمم إفريقيا من المجموعات الست بالدور الأول إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

