ثقافة وفنون

202 مليون دولار أرباح تايلور سويفت في عام 2025

تايلور سويفت، فيتو
تايلور سويفت، فيتو
حققت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، أرباحًا بلغت 202 مليون دولار في عام 2025، ما جعلها الفنانة الأعلى أجرًا، والثانية عالميًا، وفقًا لمجلة فوربس.

وقُدّرت قيمة عقدها مع شبكة ديزني+ لفيلم "The Eras Tour | The Final Show"، والمسلسل الوثائقي "The End of an Era"، بـ 80 مليون دولار.

أسماء أغاني ألبوم The Life of a Showgirl

وطرحت المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، ألبومها الجديد The Life of a Showgirl’ في ٣ أكتوبر ٢٠٢٥.

وتضمن ألبوم The Life of a Showgirl، ١٢ أغنية جاءت أسماؤها كالتالي:

1. The Fate of Ophelia 

2. Elizabeth Taylor 

3. Opalite 

4. Father Figure 

5. Eldest Daughter 

6. Ruin the Friendship 

7. Actually Romantic 

8. Wi$h Li$t 

9. Wood 

10. CANCELLED! 

11. Honey 

12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

سكوتر براون لم يساعد تايلور سويفت

في سياق متصل، صرح مصدر لمجلة "بيبول"، بأن سكوتر براون، مدير أعمال تايلور سويفت السابق، لم يلعب أي دور في مساعدة المغنية الأمريكية تايلور سويفت، على استعادة حقوق ألبوماتها الغنائية القديمة، على الرغم من نفيه من إعلانه عن ذلك في عدة تصريحات صحفية.

تايلور سويفت تكذب سكوتر براون

وأوضحت المجلة في تقريرها، أنه على عكس تقرير كاذب سابق لـ براون، فإنه لم يكن هناك أي طرف خارجي شجع على هذا البيع، واستعادة تايلور لحقوقها الغنائية، وأن الفضل في هذه الفرصة، يعود فقط إلى شركاء شامروك كابيتال، وفريق إدارة تايلور في ناشفيل فقط.

وأعلنت تايلور سويفت في وقت سابق، أنه استعادت الآن حقوق جميع أعمالها الموسيقية، وتحققت هذه اللحظة أخيرًا رغمًا عن سكوتر براون، وليس بفضله.

تايلور سويفت أفضل مغنية ريفية في القرن الـ 21

تُوِّجت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، بلقب أفضل فنانة ريفية في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لمجلة بيلبورد.

وتدرس شركة Shamrock Capital، بيع النسخ الأصلية للألبومات الستة الأولى للمغنية تايلور سويفت، مرة أخرى، مقابل مبلغ يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار.

فيما ذكرت شركة يونيفرسال ميوزيك السويدية، أن المغنية الأمريكية تايلور سويفت، تتعاون مع الموسيقي الشهير، وقائد الأوركسترا إريك أرفيندر، في ألبومها الجديد.

