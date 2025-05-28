تايلور سويفت أفضل مغنية ريفية في القرن الـ 21

تُوِّجت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، بلقب أفضل فنانة ريفية في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لمجلة بيلبورد.

تدرس شركة Shamrock Capital، بيع النسخ الأصلية للألبومات الستة الأولى للمغنية تايلور سويفت، مرة أخرى، مقابل مبلغ يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار.

فيما ذكرت شركة يونيفرسال ميوزيك السويدية، أن المغنية الأمريكية تايلور سويفت، تتعاون حاليا، مع الموسيقي الشهير، وقائد الأوركسترا إريك أرفيندر، في ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأسابيع القادمة.

اشتعال الحرب بين تايلور سويفت وكانييه ويست

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن تايلور سويفت اتخذت خطوات قانونية، لمقاضاة مغني الراب ورجل الأعمال كانييه ويست، بتهمة التشهير.

وتهدف تايلور سويفت، في الأسابيع المقبلة، إلي الحصول على أمر قضائي يجبر كانييه ويست، على التوقف عن التحديث عنها، وذلك بعد هجومه الفاحش عليها، في مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهم كانييه ويست أيضًا كلا من جاستن بيبر، وهاري ستايلز، بالتورط في ادعاءات جنسية صريحة ضد تايلور سويفت.

وفي محاولةٍ لتشويه سمعة صاحبة أغنية "قصة حب"، اتهم كانييه ويست، تايلور سويفت بإقامة علاقة جنسية مع كل من بيبر، وستايلز، في الوقت نفسه، ودون أن يدعم ادعاءاته بأي دليل.

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