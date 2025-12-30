فاروق جعفر: تغييرات حسام حسن أمام أنجولا جريئة والقلق الحقيقي عند مواجهة هذين المنتخبين

18 حجم الخط

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأداء العام للفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية جاء بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تعامل بذكاء مع مرحلة دور المجموعات.

فاروق جعفر يشيد بتشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

وقال فاروق جعفر، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن منتخب مصر خاض مواجهة أنجولا باللاعبين البدلاء من أجل منحهم الفرصة واكتساب الثقة، خاصة أن المنتخب الأنجولي يُعد فريقًا متواضعًا نسبيًا.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أتمنى التوفيق لمدرب الفراعنة، حسام حسن في مشواره مع المنتخب، لكن عند إجراء تغييرات يكون من الأفضل تغيير عدد محدود من اللاعبين وليس الفريق بالكامل، وتغيير تشكيل كامل يُحسب كجرأة من المدير الفني".

الفوز على جنوب إفريقيا وزيمبابوي منح حسام حسن الثقة

وأوضح جعفر أن الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب إفريقيا منح حسام حسن ثقة كبيرة، وهو ما دفعه لإشراك البدلاء أمام أنجولا للاستفادة منهم في المراحل المقبلة حال الحاجة إلى أي عنصر، إلى جانب رفع معدلات الثقة لديهم.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو كان يسعى لتسجيل هدف عالمي في الفرصة التي أهدرها خلال اللقاء، لافتًا إلى أن من أبرز إيجابيات المباراة هو التوازن البدني الواضح بين عناصر المنتخب.

وتابع جعفر: “حسام حسن يعمل على تجهيز اللاعبين معنويًا ونفسيًا وفنيًا استعدادًا لباقي مباريات كأس أمم إفريقيا، وهو أمر مهم في مثل هذه المنافسات القوية”.

فاروق جعفر يحذر من منتخبي المغرب والسنغال

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن منتخب مصر مصنف رقم واحد إفريقيًا، مشددًا على أن مواجهة المنتخبات الكبرى تتطلب القتال داخل الملعب، مضيفًا: “القلق الحقيقي يكون عند مواجهة منتخبات بحجم السنغال أو المغرب”.

