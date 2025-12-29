نجم منتخب مصر: قادرون على حصد لقب أمم أفريقيا وأهدرنا فرصًا سهلة أمام أنجولا

18 حجم الخط

تحدث إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر، عن تعادل الفراعنة سلبيا أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو منتخب مصر كانوا على قلب رجل واحد وكان نفسنا نحقق المكسب، حاولنا وأضعنا فرصًا كثيرة، ولكن هناك سوء توفيق، وسنركز على دور الـ16 من الآن".

وأضاف إبراهيم عادل: "قادرون على تحقيق لقب أمم أفريقيا 2025 وإسعاد الشعب المصري، لا يوجد فريق سهل، ولكنا مستعدون لمواجهة جميع الفرق، وكل الفرق في هذه البطولة قوية ولا يوجد فريق ضعيف".

مصر وأنجولا يتعادلان سلبيا في أمم أفريقيا في لقاء الاطمئنان على البدلاء

وانتهت مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وبفارق نقطة عن منتخب جنوب أفريقيا وصيف المجموعة بـ6 نقاط، فيما ارتفع رصيد أنجولا إلى نقطتين في المركز الثالث.

ملخص الشوط الأول من مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب المنتخبين المصري والأنجولي، وفي الدقيقة 3 جاءت تمريرة من منتصف الملعب من لاعب مصر محمد إسماعيل مرت من أمام مصطفى محمد في منطقة الجزاء وانتهت بين أحضان حارس مرمى أنجولا.

وتوقف اللعب في الدقيقة 9 لعلاج لاعب مصر صلاح محسن، بعد تعرضه لضربة في الوجه من مدافع أنجولا.

وشهدت الدقيقة 11 كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لاعب أنجولا شيكو بانزا، قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إسميفانيو كيالوندا غاسبار ولكن مرت فوق العارضة.

كما شهدت الدقيقة 13 ركلة حرة لصالح أنجولا من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها فريدي باليندي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وشهدت الدقيقة 20 ركلة ركنية لصالح مصر من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بتمريرة ثم عرضية قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء حسام عبدالمجيد، بعد تمريرة من مصطفى محمد ولكن مرت فوق العارضة.

وحصل إبراهيم عادل على بطاقة صفراء لتسديده الكرة بعد الصافرة.

وشهدت الدقيقة 35 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أنجولا أجوستينيو مابولولو، تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير.

انتفض منتخب أنجولا هجوميا في الدقائق الخمس الأخيرة، وشن أكثر من هجمة خطرة على مرمى مصر، بينها تسديدة قوية أبعدها مصطفى شوبير بعيدا عن المرمى، وسط تراجع غير مبرر من جانب لاعبي مصر

أحداث الشوط الثاني من مباراة مصر وأنجولا

فيما شهد بداية الشوط الثاني إجراء ثلاث تغييرات في تشكيلة منتخب مصر بدخول زيزو ومصطفى فتحي وياسر إبراهيم على حساب محمد إسماعيل ومصطفى محمد ومحمود صابر.

وشهدت الدقيقة 51 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب أنجولا فريدي باليندي ولكن تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير.

وشهد الدقيقة 53 ركلة حرة لصالح أنجولا على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من مهند لاشين نفذها فريدي باليندي بتسديدة ارتطمت في القائم وذهبت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 59 سدد زيزو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس أنجولا بصعوبة لتضيع فرصة الهدف الأول للفراعنة.

وفي الدقيقة 64 غادر مهند لاشين للإصابة ويدخل مكانه محمد شحاتة

وفي الدقيقة 66 يحتسب الحكم ركلة حرة لصالح مصر من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى بعد عرقلة مصطفى فتحي نفذها أحمد سيد زيزو بكرة عرضية مرت من الجميع وذهبت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 70 أشهر الحكم بطاقة صفراء من نصيب لاعب مصر بعد تدخل قوي في منتصف الملعب

وفي الدقيقة 77 لاعب مصر أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء دون رقابة دفاعية ولكن رعونة وتأخير في التسديد منه قطعت الكرة من الدفاع.

وشهدت الدقيقة 80 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أنجولا مبالا نزولا ولكن ارتطمت في الشباك الخارجية اليسرى لمرمى مصر.

مصر وأنجولا، فيتو

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

دخل منتخب مصر مباراته أمام أنجولا بتشكيل يضم كلا من: مصطفى شوبير وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمود صابر ومهند لاشين وإبراهيم عادل وصلاح محسن ومصطفى محمد.

منتخب مصر يتأهل رسميا لثمن النهائي

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل رسميا للدور ثمن النهائي في بطولة أمم إفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثانية بالفوز في الجولتين الأولى والثانية على زيمبابوي 2-1 وعلى جنوب إفريقيا بهدف نظيف، قبل التعادل في مباراة اليوم، ليحصد منتخب مصر 7 نقاط.

