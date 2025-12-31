الأربعاء 31 ديسمبر 2025
مصرع طفل دهسه قطار الفيوم ـ الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية

لقي طفل من الفيوم مصرعه، دهسًا تحت عجلات قطار - الواسطى الفيوم، أمام مزلقان قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

مصرع طفل تحت عجلات القطار

تلقى مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت،  إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع طفل دهسه قطار الفيوم ـ الواسطي، علي مزلقان قرية العامرية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطفل " محمد. أ.ع "، 12 عاما، مقيم بقرية  العامرية، كان يعبر مزلقان السكة الحديد، ولم  ينتبه أن القطار كان علي مسافة قريبة منه ولم يتمكن من الفرار فدهسه القطار، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

قرار النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولت التحقيق.

 

خطة وزارة النقل للحد من حوادث القطارات

 يذكر أن وزارة النقل وضع. في عام 2024 خطة شاملة لحل أزمة التقاطعات السطحية للسكك الحديدية ضمن الخطة الشاملة لتطوير مرفق القطارات والحفاظ على أرواح المواطنين، والحفاظ على زمن التقاطر

 

إلغاء المزلقانات غير الشرعية 

وقد ألغت وزارة النقل عدد كبير من المزلقانات غير الشرعية على طول خطوط السكك الحديد، وتنفيذ 33 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين التي تسبب في حدوث اختناقات مرورية حادة من تسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع عدم التأثير على حركة القطارات وزمن التقاطر.

السكة الحديد تسير الرحلة 43 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد تكشف أسباب ارتفاع تأخر القطارات على خط الوجه القبلي

 كما نفذت الوزارة  ما يقرب من 660 كوبري فوق تقاطعات السكة الحديد، وأغلقت قرابة 1100 مزلقان عشوائي على مستوى الجمهورية.

