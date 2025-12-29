الإثنين 29 ديسمبر 2025
أخبار مصر

السكة الحديد تسير الرحلة 43 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السودانين
السودانين
واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مشاركتها في مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، حيث قامت صباح اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 بتسيير الرحلة رقم (43) للقطارات المخصصة لنقل السودانيين العائدين إلى وطنهم الشقيق، والتي تحمل على متنها 1028 راكب من الأسر السودانية.

وبذلك يصل إجمالي عدد المستفيدين من الرحلات التي تم تنفيذها حتى الآن إلى 41828 راكبا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أسوان تمهيدا لانتقالهم إلى وجهاتهم بدولة السودان الشقيق.

هذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى أسوان في الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد وفقا لجداول التشغيل المعتمدة لخدمة جمهور الركاب.

