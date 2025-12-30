بسبب ملح الطعام ورسالة واتساب، ربة منزل ترفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

18 حجم الخط

رفعت ربة منزل دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، بعدما فشلت في إثبات طلاقها من زوجها عبر رسالة صوتية أرسلها لها عبر تطبيق "واتساب"، وذلك بعد رفضه توثيق الطلاق رسميًا، مما حال دون حصولها على حقوقها الشرعية.

وفي جلسة المحاكمة، وقفت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة، قائلة: "زوجي فاجأني بعد عشرة سنوات من الزواج برسالة على الواتساب يخبرني فيها بطلاقي، بعدما ترك مسكن الزوجية إثر مشادة كلامية نشبت بسبب طعام قدمته له كان يحتوي على نسبة ملح غير مناسبة، فقام بالصراخ في وجهي، وسبني، وترك المنزل وكأنه يبحث عن سبب للابتعاد عني".

وأضافت الزوجة: "رغم ذلك حاولت أن أصالحه وأحل المشكلة بيننا، لكنني فوجئت به يعود إلى المنزل ويأخذ مني مفاتيح الشقة من دون سبب، ثم قام بطردي منها وهددني بالزواج من أخرى. وعندما توجهت إلى منزل أسرتي، فوجئت برسالة على الواتساب تفيد بطلاقي".

وأكدت الزوجة أن هذا الموقف أصابها بحالة من الإغماء، وعندما استفاقت أخبرها أفراد أسرتها بأن الزوج يرفض أي حلول ودية تضمن لها حقوقها، مما دفعها إلى رفع دعوى أمام المحكمة لاسترداد حقوقها الشرعية، بعد ما وصفته بـ "الأذى النفسي والمادي" الذي لحق بها.

وأشارت إلى أنها فشلت في إثبات طلاقها من خلال الرسالة الصوتية عبر الواتساب التي أرسلها زوجها، وأوضحت أنها ما زالت معلقة دون حقوق، فيما هددها الزوج باتهامها بالخيانة إذا طالبت بحقوقها.

إجراءات دعوى الطلاق للضرر وشروطها بمحكمة الأسرة:

- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.

- تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏.

- المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.

- إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة.

