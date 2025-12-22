مسلسل سنجل ماذر فاذر الحلقة 3، طلاق نينا ورياض والغيرة تشتعل في قلب شريف

18 حجم الخط

دارت أحداث مسلسل سنجل ماذر فاذر الحلقة 3 حول سلمى التي تخرج مع عمرو، حيث التقيا في أحد المطاعم وقضيا وقتا لطيفا معا، وازداد تقاربهما بعدما ركبا الموتوسيكل سويا، ما جعل سلمى تشعر بالسعادة وتقرر الانبساط والاستمتاع باللحظة، رغم تحذيرات الطبيبة النفسية لها، وفي ظل تشجيع صديقتها أفنان.

في المقابل، خرج شريف مع مالك وقضى معه وقتا سعيدا، لكنه لم يستطع التوقف عن التساؤل حول مكان سلمى وما تفعله، ما كشف عن تعلقه الواضح بها.

تصاعد التوتر بين رياض ونينا

وعلى جانب آخر من الأحداث، تصاعد التوتر بين رياض ونينا لينتهي الأمر بالطلاق، ويقرر رياض تجاوز نينا بدعم وتشجيع من والدته ويتواصل مع شيرين، بينما تجتمع نينا مع شريف وصديقتها وشقيقها، حيث ينصحها الجميع بالهدوء والنوم وعدم الإقدام على أي تصرفات مجنونة.

وتتطور الأحداث عندما تذهب سلمى مع عمرو لتناول الآيس كريم، في الوقت الذي يقرر فيه شريف ومالك الاتصال بها، يستمع شريف إلى صوت عمرو في الخلفية، فتشتعل الغيرة في قلبه، ويواجه سلمى بسؤال مباشر عن الشخص الذي معها، لكنها تنكر وجود أي شخص، لتدخل في حالة من التوتر والارتباك.

مواعيد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر على منصة شاهد

يُعرض مسلسل سنجل ماذر فاذر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، والساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، وتم طرح أول حلقتين أمس الأحد على المنصة، كما يعرض العمل كذلك في التوقيت ذاته على قناة MBC مصر حيث عرضت القناة أمس الحلقة الأولى من العمل.

ويتناول المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية المعاصرة في إطار درامي يعتمد على العلاقات المتشابكة للشخصيات مع طابع كوميدي.

تفاصيل الحلقة الأولى والثانية من مسلسل سنجل ماذر فاذر

وشهدت الحلقة الأولى والثانية من مسلسل سنجل ماذر فاذر التعريف بالشخصيات الرئيسية في العمل وكشف تفاصيل العلاقات المعقدة بينهم.

يبرز في مقدمة الأحداث شخصية شريف (شريف سلامة)، الكاتب والمؤلف، الذي كان متزوجًا من سلمى ( ريهام عبد الغفور)، ولهما ابن يدعى مالك.

تظهر خلال الأحداث نينا (هنادي مهنا)، وهي فتاة شابة تحلم بالشهرة والتمثيل، حيث التقى بها شريف في كافيه كانت تعمل به، ومنحها رقم مخرج الكاستنج ووعدته بدعمها له إن نجحت في رحلتها الفنية.

لاحقًا، تولى شريف إدارة أعمال نينا التي تحولت إلى نجمة شهيرة، مما أحدث توترًا في علاقته مع سلمى بسبب انشغاله الدائم وقلة تفاعله مع تفاصيل الأسرة، بينما سلمى تعيش حياة مختلفة كمنظمة حفلات، وأدت التوترات إلى الطلاق في الأخير، وبعد الطلاق بدأت سلمى علاقة عاطفية مع مصور يعمل معها، حيث أبدى الأخير إعجابه بها، وهو ما شكل بداية فصل جديد في حياة سلمى بعد انفصالها الرسمي عن شريف.

أما شريف، فقد انشغل تمامًا بعمله وبإدارة أعمال نينا، التي استغلت مكانتها لإثارة غيره زوجها رياض (محمد الكيلاني)، عبر نشر صور مشتركة بينها وبين شريف في ملهى ليلي، مما تسبب في توتر العلاقة الزوجية بينهما، في ظل هذه الأحداث، أبلغت سلمى طليقها شريف بأن كل منهما حر في اختياراته وحياته، ممهدة الطريق لحياة جديدة معها ومع المصور عمرو (طارق صبري) الذي أبدى اهتمامه بها.

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر

مسلسل “سنجل ماذر فاذر” ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

