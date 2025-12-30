نجيب ساويرس: تعلمت من والدي إن اللي بيستعجل على رزقه مبيلحقوش (فيديو)

18 حجم الخط

أكد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أن أسعار الذهب ارتفعت خلال العام الجاري، ما يعادل 75 %، وهو رقم قياسي، وميزة البنك المركزي أنه لا يقترب من الاحتياطي من الذهب، وهذا الاحتياطي تضاعفت قيمته 4 مرات.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إن الاحتياطي من الذهب بيساعدنا، في الحصول على القروض اللى علينا وسداد ديونها، ومن الأول رأيت الاستثمار فى الذهب ملاذا آمنا".



وأضاف: " الاستثمار في الذهب ملاذ آمن، ويجب على الجميع الاستثمار فيه، ويجب على الناس عدم الاستعجال، وتعلمت من والدي: إن اللى بيستعجل على رزقه مبيلحقوش".



وعن الذكاء الاصطناعي، أكد: " زي ما بيلغي وظائف بيخلق وظائف، واللي مش عليه جدال، إنه اللي بيدرس هندسة ومحاماة وطب، عليه أن يحصل على دورة في الذكاء الاصطناعي واستخداماته، فالذكاء الاصطناعي سيكون مفتاح المستقبل فى التوظيف، فالتكنولوجيا فى تقدم مثل الحرف اليدوية التي اندثرت وظهرت غيرها".

الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي

وكان رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس كشف عن سبب ابتعاده في الوقت الحالي عن الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كان قد بدأ توجيه استثماراته نحو هذا القطاع، الذي يُعد من أبرز مجالات الاستثمار عالميًا، خاصة في الولايات المتحدة والدول الغربية.

وعلّق ساويرس مازحًا على السؤال قائلًا: «إحنا جيل الذكاء الطبيعي… على قد حالنا»، في إشارة إلى تفضيله الاعتماد على الخبرات التقليدية في الاستثمار، وجاء ذلك ردًا على متابع متخصص في الذكاء الاصطناعي تساءل عن سبب تركيز ساويرس على قطاعات مثل العقارات والذهب بدلًا من التكنولوجيا الحديثة.

