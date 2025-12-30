الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم أفريقيا، تونس تتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

تونس وتنزانيا
تونس وتنزانيا
18 حجم الخط

تقدم منتخب تونس على تنزانيا، بهدف دون رد في الشوط الأول في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم.

وسجل إسماعيل الغربي لاعب منتخب تونس هدف التقدم لنسور قرطاج من علامة الجزاء في الدقيقة 40.

تشكيل منتخب تونس ضد تنزانيا 

أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، إلياس السخيري، حنبعل المجبري،اسماعيل الغربي، سيباستيان تونكتي، إلياس العاشوري، حازم المستوري

الصورة

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 

نيجيريا 6 نقاط 

تونس 3 نقاط 

تنزانيا نقطة واحدة 

أوغندا نقطة واحدة 

حكم مباراة تونس ضد تنزانيا 

يدير الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، مباراة منتخب تونس ضد تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، وتتواجد على تقنية الـ Var، الحكمة ليتيسيا أنتونيلا فينيا من دولة إيسواتيني.

منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة بن رمضان 

كشف أحمد الصالحي، المتحدث الرسمي باسم منتخب تونس، تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها أمام نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”أن  محمد علي بن رمضان خضع لفحوصات طبية، أثبتت أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة، ولا تستدعي القلق من الناحية الطبية.

وأكد  أن اللاعب يتواجد حاليا في معسكر المنتخب التونسي، ويغيب عن التدريبات والمباريات لمدة 4 أيام فقط، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب التونسي إلياس العاشوري بطولة كأس أمم أفريقيا ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا منتخب التونسي منتخب تونس

مواد متعلقة

المتحدث باسم وزارة الرياضة: مصر مستعدة لاستضافة أمم أفريقيا 2028

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام أوغندا في أمم أفريقيا

المجبري يقود هجوم تونس أمام تنزانيا في أمم أفريقيا

موزمبيق تحقق أول فوز في تاريخها بأمم أفريقيا على حساب الجابون

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

انفراجة في صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

ليلة رأس السنة، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا وتامر حسني

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما

سلطنة عمان توجه رسالة لـ السعودية والإمارات بشأن اليمن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الروشتة النبوية لاستقرار البيوت واستمرار الحياة الزوجية (فيديو)

أمين الفتوى يحذر من مدعى العلم فى الإفتاء (فيديو)

هل ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب وما حكم الاحتفال بها؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads