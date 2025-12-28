المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات صالة شقة بالسيدة زينب

18 حجم الخط

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة السيدة زينب أن ماسا كهربائيا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأوضحت المعاينة، أن الحريق اندلع داخل صالة شقة سكنية بالطابق الثاني فوق الأرضي فى عقار مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن تفحم بعض محتويات الصالة، دون وقوع أى إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالسيدة زينب.

إخماد حريق شقة بالسيدة زينب

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة دون وقوع أى إصابات.



حريق شقة سكنية بالسيدة زينب

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

