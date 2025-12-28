الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات صالة شقة بالسيدة زينب

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
18 حجم الخط

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة السيدة زينب أن ماسا كهربائيا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأوضحت المعاينة، أن الحريق اندلع داخل صالة شقة سكنية بالطابق الثاني فوق الأرضي فى عقار مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن تفحم بعض محتويات الصالة، دون وقوع أى إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالسيدة زينب.

إخماد حريق شقة بالسيدة زينب

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة دون وقوع أى إصابات.


حريق شقة سكنية بالسيدة زينب

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إخماد حريق شقة بالسيدة زينب إخماد حريق شقة بالسيدة اخماد حريق شقة حريق شقة بالسيدة زينب حريق شقة بالسيدة شقة بالسيدة زينب السيدة زينب الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية حريق شقة سكنية بالسيدة زينب حريق شقة سكنية بالسيدة شقة سكنية بالسيدة زينب منطقة السيدة زينب قسم شرطة السيدة زينب

مواد متعلقة

الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالسيدة زينب

ماس كهربائي وراء حريق مستشفى قصر العيني بالسيدة زينب

المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

قفزة في البلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

اليوم، انطلاق حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر 2025" في دبي، اعرف الموعد والقنوات الناقلة

المجلس الإسلامي العلوي في سوريا يدعو إلى "طوفان بشري" اليوم بعد استهداف مسجد الإمام بحمص

أخبار مصر: توقعات صادمة لعام 2026، موقف صلاح من مباراة أنجولا، نتنياهو يدق طبول الحرب مجددا، بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads