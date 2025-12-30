رياضة دمياط تبدأ إجراءات إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد

18 حجم الخط

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإطلاق اسم البطل العالمي إبراهيم الحسني حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد، وذلك عقب صدور قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رقم 1596 لسنة 2025، وبناء على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.



تنفيذ القرار وتحديث اللافتات والسجلات

وأكد الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن المديرية شرعت بالفعل في تنفيذ جميع الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، تمهيدا لتغيير اللافتات الرسمية وتحديث المستندات والسجلات الخاصة بالمركز، بما يتوافق مع القرار الوزاري ويعكس القيمة الرياضية والإنسانية للبطل إبراهيم حمدتو وتاريخه المشرف.



تكريم الرموز الوطنية ورسالة للشباب



وأوضح مدير المديرية أن القرار يأتي في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكريم الرموز الرياضية الوطنية التي قدمت نماذج ملهمة للإرادة والتحدي، مشيرا إلى أن إطلاق اسم بطل عالمي على مركز شباب يمثل رسالة تحفيزية قوية للنشء والشباب للاقتداء بقصص النجاح الحقيقية والعمل على تحقيق طموحاتهم.



فعالية رسمية للإعلان عن الاسم الجديد

وأضاف الدكتور محمد فوزي أن المديرية ستنسق خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية لتنظيم فعالية رسمية لإطلاق الاسم الجديد، بما يسهم في تعزيز الدور التربوي والتنويري لمراكز الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والنجاح لدى الأجيال الجديدة.

شكر لمحافظ دمياط ودعمه للأبطال من ذوي الهمم

ووجه مدير مديرية الشباب والرياضة الشكر للأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مثمنا دعمه المستمر لأبطال المحافظة من ذوي القدرات والهمم، وحرصه على تخليد إنجازاتهم، مؤكدا أن المحافظ أبدى اهتماما بالغا بإطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد.



إبراهيم حمدتو.. بطل عالمي رفع اسم مصر

ويعد البطل إبراهيم الحسني حمدتو أحد أبرز أبطال مصر في تنس الطاولة، حيث حقق العديد من البطولات القارية والعالمية، ونجح في رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، ليصبح نموذجا مشرفا للإصرار والتحدي.

