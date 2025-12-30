الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن، وتم تداول (18000) طن بضائع و(843) شاحنة و(85) سيارة. 

تداول 18 ألف طن و843 شاحنة 

حيث شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(551) شاحنة و(60) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (14000) طن بضائع و(292) شاحنة و(25) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين Poseidon Express والحرية2 

 

بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي Li Pan Li، PELAGOS Express والحرية وغادرت السفينتين Alcudia Express، Bridge. شهد ميناء نويبع تداول (3900) طن بضائع و(239) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3400 راكبا بموانيها. 

استراتيجية نحو تعزيز دور الموانئ المصرية في التجارة العالمي

من ناحه اخرى نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمي

يأتي هذا الفوز استمرارًا لحضور مصر الفاعل داخل المنظومة البحرية العالمية، وتطور قدراتها في دعم سلامة وكفاءة النقل البحري، إذ يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز تنافسية منظومة النقل البحري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تنامي الثقة الدولية في الدور الملاحي المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر البحر الأحمر المنظمة البحرية الدولية قطاع النقل البحري ميناء سفاجا اليوم موانئ البحر الأحمر منظومة النقل البحري

مواد متعلقة

قرار مهم ولمدة أسبوع بشأن مترو الخط الأول (تفاصيل)

بورسعيد تتصدر جدول تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم الثلاثاء

خدمة جديدة من السكك الحديدية للتسهيل على ركاب القطارات

النقل تطلق حملة لتوعية المواطنين بمخاطر السلوكيات السلبية في مترو الأنفاق وقطار LRT

النقل تحذر من ظاهرة اقتحام المزلقانات والسير عكس الاتجاهات

الهيئة القومية للسكك الحديدية تنشر مواعيد قطارات خط المنصورة – بلقاس

وزارة النقل تكشف مميزات محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط وقدراتها التشغيلية

السكة الحديد تسير الرحلة 43 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

السقوط في بئر الغل والحسد!

وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads