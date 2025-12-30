الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث والقطار الكهربائي ليلة رأس السنة

مترو الخط التالت
مترو الخط التالت
18 حجم الخط

أعلنت شركة أر. إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT (قطار العاصمة)، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التشغيلية الخاصة يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025 فقط، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمانًا لانسيابية حركة التنقل خلال فترة الفعاليات.


وأوضحت الشركة أنه تقرر استمرار ساعات تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT – قطار العاصمة) بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة حتى الساعة الثانية صباحًا على أن يكون زمن التقاطر بين المحطتين  ١٠ دقائق بدءا من الساعه ١١ مساء وقيام آخر رحلة من كلا المحطتين الساعه ٢ صباحا.

 وفي السياق ذاته تقرر استمرار ساعات تشغيل الخط الأخضر الثالث حتى الساعة 4:30 صباحًا مع تعديل فترات التقاطر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا على النحو التالي:


من محطة عدلي منصور حتى محطة الكيت كات: قطار كل 10 دقائق.
ومن محطتي محور روض الفرج وجامعة القاهرة إلى محطة الكيت كات: قطار كل 20 دقيقة. وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى مناطق الاحتفالات والعودة منها بأمان.
وأكدت الشركة أن مواعيد التشغيل الطبيعية لكافة الخطوط ستُستأنف اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات رأس السنة الميلادية احتفالات رأس السنة الهيئة القومية للأنفاق

الأكثر قراءة

السقوط في بئر الغل والحسد!

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads