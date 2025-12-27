بسبب ادعاءات الزواج، أزمة كروان مشاكل وأسرة شعبان عبد الرحيم تصل ساحات القضاء

18 حجم الخط

لم تكن شهرة البلوجر "كروان مشاكل" بعيدة يومًا عن إثارة الجدل، لكنها هذه المرة تجاوزت حدود "التيك توك" لتصطدم بأسرة أحد أبرز رموز الفن الشعبي في مصر، الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم. أزمة بدأت بفيديو "مستفز" وانتهت ببلاغات في أقسام الشرطة، لتفتح ملف استغلال أسماء المشاهير لتحقيق "التريند".

الشرارة الأولى.. "فيديو الزواج"

بدأت فصول الأزمة حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه "كروان مشاكل" من داخل منزل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، مدعيًا زواجه من إحدى سيدات الأسرة.

الفيديو الذي تم تصويره أثار غضب المتابعين، الذين اعتبروا التصرف "اقتحامًا لخصوصية العائلات" ومحاولة لصناعة شهرة زائفة على حساب تاريخ فنان محبوب.

ثورة أبناء "شعبولا"

رد الفعل من جانب أسرة الراحل جاء حاسمًا وسريعًا؛ حيث خرج عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل، عن صمته معبرًا عن استيائه الشديد، مؤكدًا أن ما فعله "كروان" هو محض افتراء وكذب.

رد الأسرة

في هذا السياق، أكدت الأسرة أن الادعاء بالزواج من ابنة الفنان الراحل هو "شائعة رخيصة" تهدف لجمع المشاهدات.

فيما استنكر الأبناء قيام كروان بتصوير فيديوهات داخل منزل والدهم واستخدام مقتنياته الشخصية بشكل "لا يليق بمكانة الراحل".

وأعلن محامي الأسرة عن البدء في اتخاذ إجراءات قانونية رسمية بتهمة "التشهير، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

هوس “التريند”

يرى خبراء الاجتماع أن أزمة "كروان مشاكل" مع أسرة شعبان عبد الرحيم ليست مجرد خلاف عائلي، بل هي ظاهرة تعكس هوس البعض بـ "التريند" حتى لو كان الثمن هو التعريض بسمعة العائلات فاستخدام اسم ثقيل مثل "شعبان عبد الرحيم" يضمن انتشارًا واسعًا، وهو ما يسعى إليه صناع المحتوى المثير للجدل لزيادة أرباحهم من المنصات الرقمية.

إلى أين تتجه الأزمة؟

بينما يحاول "كروان مشاكل" الدفاع عن نفسه بادعاء أن الفيديوهات كانت بموافقة البعض، تصر أسرة شعبان عبد الرحيم على كرامة اسم والدهم، مؤكدين أن القضاء سيكون الفيصل النهائي.

