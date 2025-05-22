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محافظات

حسن الخاتمة، وفاة مسن أثناء الصلاة بمسجد السلام بالمحلة

وفاة مسن فى السبعينات
وفاة مسن فى السبعينات من عمره أثناء أدائه الصلاة

شهدت قرية محلة أبوعلى التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وفاة مسن في السبعينات من عمره أثناء أدائه صلاة الظهر بصورة مفاجئة، بمسجد السلام.

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وتداول رواد وسيلة التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة رجل مسن يدعى حمدى الأجرب في السبعينات من عمره، أثناء أدائه صلاة الظهر بمسجد السلام، بقرية محلة أبوعلى، بمركز المحلة الكبرى، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا في التعليقات مرددين له الدعوات بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد أحد الأهالى، أن المتوفى نجار على المعاش، ولديه أبناء ومقيم بقرية أبوعلى، ومعتاد الصلاة في المسجد كونه مجاورا لمنزله، وأثناء أدائه صلاة الظهر اليوم وهو يجلس على المقعد لاحظ عامل المسجد في الركعة الثانية، تغيبه عن الوعي، وقاموا بنقله إلى المستشفى وتبين أنه فارق الحياة، لافتا إلى أنه كان يتمتع بسمعة طيبة ومحبوب من الجميع، وحريص على الصلاة في المسجد.

وقد شيع الأهالى جنازة الفقيد حمدى الأجرب واتشحت السيدات بالسواد، وسط انهيار أسرته وذويه مرددين الدعوات له بالرحمة والمغفرة، وذلك عقب صلاة المغرب من مسجد السلام، وتم دفنه في مقابر قرية محلة أبوعلى بمركز المحلة الكبرى.

 

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