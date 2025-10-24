وفاة الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق.. والإمام الطيب ينعيه

توفي الشيخ علي عبد الباقي، الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الجمعة، بعد رحلة حافلة بخدمة الدين والدعوة.

ومن جانبه نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ علي عبد الباقي، الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية.

شيخ الأزهر ينعى أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق

وأكد الأزهر أن الفقيد الراحل كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي وقيمه السمحاء، وقد جمع - رحمه الله - بين العلم والخلق الرفيع، وسخر حياته في خدمة دينه ووطنه والأزهر الشريف.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرته ومحبيه، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

«البحوث الإسلامية» ينعى أمينه العام الأسبق الشيخ علي عبد الباقي

وفي سياق متصل نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، فضيلة الشيخ علي عبد الباقي شحاتة.

وأكد المجمع أن الراحل الكريم كان مثالًا للعالم الأزهري الجليل الذي جمع بين العلم الراسخ والخلق الرفيع، وأسهم بعلمه وفكره في دعم رسالة الأزهر ونشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، كما ترك بصمات واضحة في تطوير العمل بالمجمع خلال فترة توليه الأمانة العامة.

وتقدم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي وأعضاء المجمع وقطاعاته كافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.{إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.