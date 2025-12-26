ريال مدريد يستعد لهيكلة خط الدفاع في الميركاتو الشتوي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يراقب سوق المدافعين، تحسبًا لإعادة هيكلة خطه الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تصاعد المشكلات الدفاعية، واقتراب حسم ملفات بعض اللاعبين، وعلى رأسهم النمساوي دافيد ألابا.

وأبرزت شبكة "ESPN"، تفاقم أزمة دفاع الفريق الملكي، بعد إصابة إيدير ميليتاو مجددًا، وغيابه المتوقع لفترة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر وهو ما يدفع ريال مدريد إلى التحرك مبكرًا في السوق.

ألابا

وفي هذا السياق، لا تضع إدارة الميرينجي في حساباتها تجديد عقد ألابا، الذي ينتهي في يونيو 2026، حين يبلغ 34 عامًا، إذ تتجه النية داخل النادي إلى رحيله، الصيف المقبل، في إطار سياسة تجديد الدماء، وتقليص الاعتماد على اللاعبين الذين عانوا من إصابات متكررة.

ويعد ملف نجم بايرن ميونخ السابق هو الأكثر وضوحًا داخل مكاتب فالديبيباس، باعتباره أول الأسماء المرشحة لمغادرة قلعة الريال، بسبب عامل السن والإصابات المتتالية.

وتفوق برشلونة، بقيادة مدربه هانز فليك، على غريمه التقليدي ريال مدريد في إحصائية مميزة في الدوري الإسباني، الليجا على مدار عام 2025.

وحسم نادي برشلونة اللقب في موسم 2024-2025، وحتى الآن في موسم 2025-2026، يتصدر الترتيب بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، كما أن الفارق بينه وبين باقي الأندية كبير أيضًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه على مدار 12 شهرًا، خاض برشلونة 37 مباراة بواقع 19 مباراة في موسم 2024-2025 و18 مباراة في موسم 2025-2026، وحقق البرسا 31 فوزًا، و3 تعادلات، و3 هزائم، وحصد الفريق خلال العام الجاري، 96 نقطة من أصل 111 نقطة ممكنة.

نجح برشلونة في عام 2025 في تصدر الترتيب بالدوري الإسباني لعام كامل برصيد 96 نقطة، مسجلًا 102 هدفًا ومستقبلًا 37 هدفًا (بفارق أهداف +65) بالمقارنة مع فرق الدوري الإسباني الأخرى وعلى رأسهم غريمه التقليدي ريال مدريد.

