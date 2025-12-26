“حكماء المسلمين” يحول معارض الكتب إلى جسور للتقارب بين الشعوب في 2025

18 حجم الخط

عزَّز مجلس حكماء المسلمين حضوره الثقافي والمعرفي خلال عام 2025، عبر مشاركةٍ فاعلةٍ في عدد من معارض الكتب الدولية حول العالم، بما يعكس رسالته الفكريَّة ودوره في تعزيز السِّلم، ونشر قيم الوسطيَّة، والتعايش، والتسامح، والسلام، وترسيخ ثقافة الحوار والأخوة الإنسانية في مواجهة تحديات عالمٍ متغيِّر.

مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معارض الكتاب في 2025

وشَهِدَت مشاركات مجلس حكماء المسلمين في أكثر من 13 معرضًا فكريًّا وثقافيًّا إقبالًا واسعًا من الزوَّار والباحثين والمهتمين ورجال الفكر والثقافة والأدب والمسئولين، إلى جانب تنظيم لقاءات ثقافية ونقاشات فكرية هدفت إلى تعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة، وترسيخ دور المعرفة في نشر ثقافة السلام ومواجهة خطابات التطرف والتعصُّب والكراهية والإسلاموفوبيا.

وشَمِلَت مشاركات المجلس في معارض الكتب الدولية خلال عام 2025 كلًّا من: القاهرة، ونيودلهي، ولاهور، وأربيل، وتونس، والرباط، وإسطنبول للكتاب العربي، وأبوظبي، والشارقة، وأمريكا للكتاب العربي، وإندونيسيا للكتاب الإسلامي، والإسكندرية، والعراق.

قيم التسامح والتعايش والحوار الإسلامي–الإسلامي

وتضمَّنت هذه المشاركات برامج ثقافية وفكرية متنوِّعة، شملت عشرات الندوات واللقاءات الحوارية ناقشت قضايا فكرية وثقافية وأدبية ودينية متنوعة، ركَّزت على قيم التسامح والتعايش، والحوار الإسلامي–الإسلامي، ودور الشباب والمرأة في صناعة السَّلام، وصياغة خطاب ديني وثقافي وتعليمي مستنير، إلى جانب تأكيد الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والمجتمع، وتنظيم فعاليات خاصة بالشباب والمرأة والأطفال.

مشاركات مجلس حكماء المسلمين في معارض الكتب حول العالم

وحصدت مشاركات مجلس حكماء المسلمين في معارض الكتب حول العالم عددًا من الجوائز والتكريمات؛ أبرزها: الحصول على جائزة أفضل جناح في معرض للكتاب الإسلامي بجاكرتا وذلك للعام الثالث على التوالي، وجائزة الشراكة المتميزة في معرض أمريكا الدولي للكتاب العربي، فيما كرم وزير التعليم لإقليم السِّند، السيد سردار علي شاه، جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض كراتشي الدولي للكتاب باعتباره مشاركًا دوليًّا متميزًا، كما حرصت كل من الشركة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والشركة المنظمة لمعرض إسطنبول للكتاب العربي، على تكريم جناح المجلس تقديرا لجهوده في تعزيز ثقافة المعرفة والتعايش.

تحويل الثقافة والمعرفة إلى جسرٍ للتقارب بين الشعوب

وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معارض الكتب حول العالم ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تحويل الثقافة والمعرفة إلى جسرٍ للتقارب بين الشعوب، ومنصَّة لترسيخ خطاب العقل والحكمة، في عالم يشهد تحوُّلات متسارعة وتحديات متنامية.

