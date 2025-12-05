جناح "حكماء المسلمين" بمعرض العراق يناقش أدب الاختلاف ووحدة المقاصد

18 حجم الخط

نظَّم مجلس حكماء المسلمين بمعرض العراق الدولي للكتاب، ندوة بعنوان «مستقبل وحدة الأمة: بين وحدة المقاصد وأدب الاختلاف»، وذلك بمشاركة فضيلة الشيخ الدكتور حسين غازي، عضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي، وأدار الندوة د. محمد جمال، الباحث بمكتب إحياء التراث بمشيخة الأزهر الشريف.

"الأمَّة بين وحدة المقاصد وأدب الاختلاف".. في ندوة بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض العراق

وفي بداية الندوة، أكد الشيخ حسين غازي، عضو الهيئة العليا لمجمع الفقه العراقي، أنَّ التراسل بين المجتمعات وتبادل الأفكار يمثل طريقًا لتقريب الرؤى وردم الفجوات الفكرية بين الناس، موضحًا أن منهج القرآن يقوم على الحلم وسعة الصدر في الحوار، داعيًا إلى ضرورة تبني خطاب ينبذ التطرُّف ويحفظ الأوطان.

وتوقف عند الأسس التي تقوم عليها وحدة الأمة، مشيرًا إلى أنها لا يمكن أن تتحقق بالشعارات، بل ترتكز على أخلاق علميَّة ومنهجيَّة تسبق الانفعال العاطفي، وعلى رأس تلك القواعد يأتي حسن الظن بالآخر، والتحلِّي بالعقل الرشيد الذي يكبح الهوى ويضبط النزعات، لافتًا إلى أنَّ إثارة النعرات الطائفية والمجتمعية يعطل مسيرة الحياة وينشر الاحتقان ويطمس العقول النيرة التي كان يمكن أن تكون لبنات بناء ووعي.

أهمية التسامح والاعتدال في الحوار

وأضاف أن الاختلاف سنَّة بشريَّة يجب إدارتها بالحكمة والصبر، مستشهدًا بسيرة الخلفاء الراشدين والنصوص القرآنية التي توضِّح أهمية التسامح والاعتدال في الحوار، داعيًا الشباب إلى توجيه طاقاتهم نحو القراءة والتحقق، محذرًا من خطورة الانجرار وراء الشَّائعات والمعلومات المغلوطة التي يروجها البعض عبر مواقف التواصل الاجتماعي.

عضو الهيئة العليا لمجمع الفقه العراقي يُشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز الحوار

وأشاد عضو الهيئة العليا لمجمع الفقه العراقي بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في العمل من أجل تعزيز الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين مكوِّنات الأمَّة الإسلامية، وتنظيم النسخة الأولى لمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، الذي انعقد في مملكة البحرين فبراير الماضي وصدر عنه ميثاق "نداء أهل القبلة"، الذي يدعو إلى توحيد كلمة الأمة ولمِّ شملها ووحدة صفها في مواجهة التحديات المعاصرة.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين في معرض العراق الدولي للكتاب، وذلك انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم؛ حيث يقع جناح المجلس في أرض معرض بغداد الدولي جناح رقم 16 - H6.

