عطل يتسبب فى تأخير القطارات بين لندن وباريس

أعلنت شركة يوروستار عن توقف السفر بسبب عطل كبير في نفق المانش بين لندن وباريس، وتوقعت تأخيرات كبيرة في القطارات المحجوزة للمغادرة قريبًا.

عطلًا في نظام الطاقة الكهربائية العلوية في النفق

وأفاد بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء أن عطلًا في نظام الطاقة الكهربائية العلوية في النفق هو سبب هذا العطل.

وقالت الشركة فى بيان «ننصح المسافرين بعدم التوجه إلى محطة الترانزيت إلا إذا كانوا يحملون تذاكر سفر. ومن المرجح أيضًا تأخير أو إلغاء القطارات المقرر مغادرتها. ونظرًا لعطل في نظام الطاقة الكهربائية العلوية في نفق المانش، وتعطل قطار لو شاتل لاحقًا، ننصح جميع مسافرينا بشدة بتأجيل رحلاتهم إلى موعد آخر.»

إلغاءات في اللحظات الأخيرة

وأضاف البيان «يرجى عدم التوجه إلى المحطة إلا إذا كنتم تحملون تذاكر سفر. نأسف لأن القطارات التي تعمل حاليًا معرضة لتأخيرات كبيرة وإلغاءات في اللحظات الأخيرة. ويرجى مراجعة آخر التحديثات حول حالة قطاركم على صفحة حالة القطارات والجداول الزمنية».

وأوضح البيان أن خط قطار يوروستار المتأثر هو الخط الواصل بين محطة سانت بانكراس الدولية في لندن ومحطة باريس الشمالية.

وتحذر شركة "لي شاتل"، المسئولة عن نقل المركبات عبر نفق المانش، من تأخيرات كبيرة على موقعها الإلكتروني. ويمتد خطها من فولكستون إلى كاليه.

مشكلة في نظام التغذية الكهربائية العلوية في نفق المانش

على الجانب البريطاني، تحذر "لي شاتل" من تأخير يصل إلى ثلاث ساعات ونصف تقريبًا. أما على الجانب الفرنسي، فتشير إلى تأخير يصل إلى ساعتين تقريبًا.

كما أصدرت هيئة السكك الحديدية الوطنية تحذيرًا، ناصحةً المسافرين بتأجيل رحلاتهم. وجاء في بيانها: "هناك مشكلة في نظام التغذية الكهربائية العلوية في نفق المانش. من المرجح أن تتعرض القطارات لتأخيرات كبيرة وإلغاءات في اللحظات الأخيرة. يرجى التحقق قبل السفر، فقد تتأثر رحلتكم. ننصح جميع المسافرين بشدة بتأجيل رحلاتهم إلى موعد آخر."

