9 مطالب في لقاء رئيس مركز باريس في الوادي الجديد بالأهالي

عقد سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، لقاء جماهيريا موسعا مع أهالي وجماهير مركز باريس بمسجد المدينة.

وأكد سلامة، أن اللقاء تضمن الاستماع لمطالب مواطني المركز والتي تمثلت في 9 مطالب هي:

1- توفير إسكان اجتماعي للشباب.

2- حل مشكلة أرض جمعية البناء والإسكان بباريس.

3- توفير مواصلات نقل عام داخل المدينة.

4- رصف طريق باريس - المكس القبلي.

5- استكمال المجمع الإسلامي بالمدينة.

6- تشغيل المخبز التابع للقوات المسلحة بالمنطقة الشرقية للمدينة.

7-نقل مقر الشهر العقاري الي المبني الجديد بالمنطقة الشرقية للمدينة.

8- إنهاء تراخيص أرض المراقبة العامة بمنطقه زينب الديب.

9- تسليم الاراضي الزراعية التابعة للمنازل الريفية بقرى بغداد.

وأضاف سلامة أنه جرى حصر وتسجيل كافة المطالب الخاصة بالمواطنين؛ تمهيدا للتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية لحلها والاستجابة لمطالب المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدورية عقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قوافل مجانية لقرى الخارجة وباريس

وعلي جانب آخر، أطلقت محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مجموعة القوافل المتكاملة «العطاء مصر»، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي مركزي الخارجة وباريس خلال الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر 2025.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد: إن هذه القافلة في إطار حرص المحافظة على تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وخاصة قرى الأربعين بمركز باريس.

أوضح الزملوط، أن القافلة تشمل إجراء الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية في عدد من التخصصات الدقيقة، هي: جراحات المسالك البولية بالمنظار، وجراحة النساء والتوليد للتشخيص والعلاج بالمنظار، إلى جانب الكشف وجراحات العيون، وتهدف القافلة إلى توفير خدمات طبية متقدمة بالمجان، وتقليل الأعباء عن كاهل المرضى من خلال إتاحة الفحوصات والعمليات التخصصية داخل المحافظة.

أضاف المحافظ، أن أعمال الكشف والعمليات بمستشفى الخارجة التخصصي، بدءًا من يوم الخميس وحتى الأحد، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا.

وتدعو محافظة الوادي الجديد عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” المواطنين إلى الاستفادة من هذه القافلة الطبية، والتوجه في المواعيد المعلنة لإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على الرعاية الصحية المطلوبة.

