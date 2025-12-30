تحرك برلماني بشأن استمرار أزمة الدواء ونقص الأصناف الحيوية

18 حجم الخط

توجه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، حول أزمة الدواء، وكذلك نقص بعد الأصناف الحيوية مع الارتفاعات المستمرة فى أسعار العديد من الأدوية.

أصحاب الأمراض المزمنة يعانون من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية

وأكد طنطاوي أن المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة يعانون من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء بأسعار مضاعفة، في انتهاك صارخ لحق المواطن في العلاج.

أسباب تفاقم أزمة نقص الأدوية في مصر



وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب تفاقم أزمة الدواء، وفشل السياسات الدوائية في ضمان توافر الأدوية الحيوية رغم التحذيرات المتكررة.

دعم شركات الدواء الوطنية لاستيراد الخامات

وطالب بدعم شركات الدواء الوطنية وتوفير العملة اللازمة لاستيراد الخامات وإعادة النظر في تسعير الدواء بما يحقق التوازن بين المنتج والمريض وإنشاء مخزون استراتيجي للأدوية الحرجة يكفي 6 أشهر على الأقل مع تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع لمنع التخزين والتهريب والإعلان بشفافية عن النواقص وخطط تعويضها.

الدواء مسألة حياة أو موت



وأكد عضو مجلس النواب، أن الدواء مسألة حياة أو موت، وأي تقاعس في هذا الملف يُعد تفريطًا في أرواح المواطنين لا يمكن

تحويل مصر لمركز إقليمي كبير فى عالم الصناعات الدوائية

وشدد على ضرورة صياغة خطط وسياسات جديدة تكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس فقط فى توفير الأمن الدوائى ولكن فى تحويل مصر لمركز إقليمي كبير فى عالم الصناعات الدوائية، خاصة أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.