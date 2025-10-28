الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حوادث

غدًا، الحكم في اتهام "طفل المرور" بضرب طالب بعصا بيسبول

طفل المرور، فيتو
طفل المرور، فيتو

تنظر محكمة جنح المقطم في القاهرة، غدا الأربعاء، جلسة الحكم على المتهم الشهير إعلاميًا بـ «طفل المرور» واثنين آخرين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باستعراض القوة والاعتداء على 3 طلاب في منطقة المقطم.

 

مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم 
 

 كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بوقوع مشاجرة بين مجموعتين من الطلاب، ونشبت المشاجرة بين طرف أول مكون من 3 طلاب – اثنان منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات – وطرف ثان مكون من 4 طلاب بينهم فتاة، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت خلال تلقيهم درسًا بأحد مراكز الدروس الخصوصية "سنتر تعليمي" بدائرة القسم.


وفي اليوم التالي، توجه أفراد الطرف الثاني مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم في أحد الشوارع والاعتداء عليهم باستخدام عصا معدنية، مما أسفر عن وقوع إصابات بالغة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والسيارة والعصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بينما تواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

النيابة العامة وزارة الداخلية

الجريدة الرسمية