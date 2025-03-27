عرض الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل "منتهي الصلاحية" الليلة

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 14، تعرض القنوات التلفزيونية والمنصات الحلقة الرابعة عشرة وقبل الأخيرة من مسلسل "منتهى الصلاحية" مساء اليوم الخميس، وذلك في تمام الثانية عشرة منتصف الليل عبر منصة شاهد.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 13

وتضمنت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بدء "صالح" في توسيع نشاطه في عالم المراهنات بخطة خطيرة للغاية.

ويقوم صالح بمعاونة شرقاوي وصديقه "ديشا" بدور تطبيق المراهنات وذلك عبر التليجرام من خلال جروبات انشئوها بغرض جمع المراهنين والتواصل معهم للرهان على المباريات، كما يقومون بتوسعة دائرة الزبائن واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل جذب المتابعين للمراهنة معهم.

كما يفتتح "صالح" كافيه بغرض تبرير المبالغ الكبيرة التي يكسبها من المراهنات، ويعمل معه في الكافيه أيضا شرقاوي وديشا و"منى" شقيقة شرقاوي، والتي ترفض عرض "أيمن" بالزواج عرفيا منه، كما تترك العمل معه بحجة مرض جدتها ومكوثها معها فترات طويلة.

وفي نهاية الحلقة، يذهب صالح إلى طليقته رانيا رفقة ابنته "فرح" ويصالحها ويطلب منها أن يعودا سويا من جديد، وتنتهي الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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