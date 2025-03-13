مسلسلات رمضان 2025، تفاصيل ومواعيد عرض حلقات مسلسل "مُنتهي الصلاحية"

يخوض النجم محمد فراج بطولته الأولى وذلك من خلال مسلسل "منتهي الصلاحية"، الذي يُعرض حصريًا على شاشة "MBC مصر" خلال النصف الثاني من شهر رمضان المُبارك.

قصة وأبطال مسلسل منتهي الصلاحية

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مُثير ويرصد العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين.

صالح الشاب الطموح الذي يُسجن ظُلم لتتغير حياته من موظف مرموق إلى شخص آخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحيًا لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.



محمد فراج

من جانبه أشار الفنان محمد فراج، إلى أن “فكرة المُسلسل نابعه من المخرج والمؤلف وعندما عُرضت علي أعجبت بها جدًا، ومن وجهة نظري أعتقد أنها أول مرة يُناقش عمل درامي فكرة المراهنات الإلكترونية وتأثيرها السلبي على عقول الشباب”.

وأشار إلى أنه يؤدي شخصية صالح الفايز شاب عاش حياة غير مُستقرة عائليًا ولكنه يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء والمهارة، وفي لحظات تحدث مُتغيرات تقلب حياته بسببها رأسًا على عقب، وحول مدى تأثر المُشاهدين بالشخصية التي قد تُقدم سلوك غير سوي أشار فراج إلى أن الدراما تُخلق أصلا من القصص والحواديت المُستقاه من الشارع والوقائع.

وقال إن المُشاهد لن يتقبل النصيحة المُباشرة بل الأفضل والأنسب أن تُقدم بصورة غير مُباشرة حتي يكون هناك اقتناع حقيقي بما يُقدم، وأوضح محمد فراج إلي أنه مؤمن جدًا بفكرة البطولات الجماعية لأن الفن أصلا فعل جماعي يشترك فيه الكثيرين أمام وخلف الكاميرا، وهذه الجماعية تمنح العمل تنوع كبير وتُقدم شيء حقيقي ملموس وأنا أعشق هذه الأفكار التي من خلالها يمكن تقديم الكثير من الأفكار التي تصل للمُشاهدين.

وقال فراج إن هذا أول تعاون مع المخرج تامر نادي على الرغم من صداقتنا، وأكد أننا بمجرد أن بدأنا جلسات العمل تلاقت أفكارنا بصورة كبيرة، وأوضح أنه يُحب دائما أن يتعامل مع كتاب ومخرجين مُختلفين في الأفكار والرؤي لأن ذلك يمنح الفنان طاقات كبيرة للتجدد وتقديم أنماط وأفكار غير تقليدية، ودعا محمد فراح مُشاهدي MBC مصر لمُتابعة "منتهي الصلاحية" وقال أنهم سيجدون عملًا مُختلفًا بإمتياز.

ومن زاويته أشار الفنان محمود الليثي إلى أنه يؤدي شخصية فتحي ويعمل بالتدريس ولديه صفات سيئة كثيرة، ويستهدف جمع المال بأي طريقة على حساب الكثير من القيم والأخلاق، وعبر محمود الليثي عن سعادته دومًا بنجاحه في رسم البسمة على وجوه المُشاهدين حتي في أدواره الجادة.

وقال إنه يجتهد لإرضاء المُشاهد، وحول القضية التي يُناقشها المُسلسل قال الليثي أنه فوجئ بانتشار هذه المراهنات بصورة كبيرة بين قطاعات من المواطنين وأكد أن العمل بالفعل سيلامس جانب كبير من المُشاهدين ونتمني أن يصل الدور التوعوي الذي يُقدمه بصورة غير مُباشرة، وأشار الليثي أن هذا هو العمل الأول له مع المخرج تامر نادي وهما أصدقاء وجيران منذ سنوات طويلة، وقال ضاحكًا فوجئت به في العمل يهتم بالتفاصيل بصورة كبيرة جدًا والتصوير معه مرهق لأقصي درجة، وأكد أنه سعيد جدًا بعرض "منتهي الصلاحية" خلال الموسم الرمضاني على شاشة MBC مصر، وأكد أن ذلك سيساعد كثيرًا على وصول الفكرة لأكبر عدد من المُشاهدين.

دنيا ماهر

بدورها قالت الفنانة دنيا ماهر، أؤدي شخصية صفاء وهي مُحامية وأم وتُمثل قطاعا كبيرا من المواطنين العاديين وهي أخت محمد فراج خلال الأحداث.

وأشارت إلى أنها تحب أداء مُختلف الشخصيات طالما ستُقدم بصورة جيدة، وقالت أن هذا المُسلسل يُناقش قضية مُختلفة وجديدة ولم تُطرح من قبل في الدراما، وأعتقد أن العمل سيُثير الجدل بصورة لافته، وعن تصوير أغلب الأحداث في الميادين والشوارع.

أشارت إلي أن ذلك في منتهي الصعوبة بالنسبة لفريق العمل بالكامل ولكنه بالتأكيد سيضيف مصداقية وموضوعية سيشعر بها المُشاهد، وعن تعاونها مع المخرج تامر نادي لأول مرة أكدت أنها مُستمتعة جدًا بكواليس التصوير وبردود الفعل من المخرج على الأداء، وقالت أنها حريصة دائما في كل الإختيارات على أن تكون مرتاحة نفسيا وسعيدة بما تُقدمه حتي تستطيع التعبير الحقيقي وتقديم روح الشخصية.

المؤلف محمد هشام عبيه

وبدوره أشار الكاتب محمد هشام عبيه، مؤلف المُسلسل إلي أن اختيار اسم مُنتهي الصلاحية المقصود به الكثير من الأشياء التي تنتهي صلاحيتها بعد فترة وينسحب ذلك ايضًا على العلاقات الإنسانية وينطبق أيضًا على سلوكيات الشخص نفسه التي قد تختفي وتتغير بعد انتهاء صلاحيتها، وأوضح محمد هشام أن الأفكار أيضًا قد يكون لها مدة صلاحية قابلة للإنتهاء، وأعتقد أن هناك الكثير من الأفكار التي يُناقشها المُسلسل على مستويات مُختلفة نهدف لأن تصل إلي كل الطبقات بدرجات متفاوته من التفكير، واوضح الكاتب أن هناك بعض الأحداث التي يتناولها المُسلسل مُستقاه بالفعل من أحداث ووقائع حقيقية حدثت وهذه أحد أدوار الدراما التي تُلقي الضوء على المناطق الشائكة في المُجتمع ومناقشتها وعدم التعتيم على أي قضايا لأن كشف كل القضايا في رأيي وطرحها للرأي العام هي ظاهرة صحية وفي صالح المجتمع.

وقال محمد هشام عبيه إن الكثير من أحداث المُسلسل يجري تصويرها في أماكن مفتوحة وهو نتاج مُناقشات كثيرة مع المخرج المتميز تامر نادي.

وأشار إلي أننا نهدف إلي مُناقشة قضية تهم طبقات مُختلفة في المُجتمع ولذلك كان من الطبيعي أن يكون التصوير في أماكن تناسب طبيعة الأحداث.

وأكد هشام عبيه إلى أنه من مُحبي تقديم أعمال درامية في حلقات مُكثفة ومركزة ولا يستهويه كثيرًا تقديم أعمال ذات عدد حلقات كبير، ووعد المؤلف المُشاهدين أن مُسلسل "منتهي الصلاحية" سيُثير الكثير من الأفكار والأسئلة المُختلفة وهذه أحد معايير النجاح.

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين... ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

ويُعرض مُسلسل "منتهي الصلاحية"، بداية من 15 مارس 2025 حصريًا على "MBC مصر". 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على "MBC مصر2" الساعة 6:00 مساء، 3:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 5:00 مساءً، و10:00 مساءً.



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