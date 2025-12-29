تفاصيل لقاء وزير البترول مع الرئيس اللبناني

18 حجم الخط

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد جوزاف عون، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان.

وخلال اللقاء بقصر بعبدا، أعرب الرئيس اللبناني عن امتنان لبنان رئيسا وشعبا للدعم الذي تقدمه مصر للشعب اللبناني، ونقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته أن تحمل السنة الجديدة خيرا وسلاما وتقدما لجمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا.

وفى السياق ذاته، أعرب الرئيس عون عن تقديره للاستجابة الدائمة من الجانب المصري لاحتياجات لبنان، مؤكدًا أن توقيع لبنان ومصر لمذكرة التفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري، خطوة عملية وأساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.



ومن جانبه نقل وزير البترول والثروة المعدنية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس جوزاف عون، مؤكدًا حرص مصر على تعميق العلاقات الثنائية، ودعمها الكامل لجهود الدولة اللبنانية، متمنيًا للبنان الشقيق وشعبه التقدم والاستقرار والازدهار.

بحث سبل التعاون في مجال الغاز الطبيعي

تناول اللقاء سبل التعاون في مجال الغاز الطبيعي، حيث أكد الوزير أن ملف الطاقة والغاز يأتي في مقدمة أولويات التعاون بين البلدين خلال المرحلة الحالية في ضوء متانة العلاقات والروابط بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تلبية احتياجات لبنان لتوليد الكهرباء.

وأضاف الوزير أن مصر سوف تقدم كل الدعم للبنان في قطاع الغاز من خلال نقل الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى تشكيل مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين من أجل التنسيق ونقل الخبرات المصرية في هذا القطاع.

حضر اللقاء السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت والوفد المصري المرافق الذى ضم المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.